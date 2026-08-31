Некада живахно село, данас "град духова": Природа је прогутала све пред собом

Аутор:АТВ редакција
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Посјетиоци у село Хоутоуван долазе првенствено како би својим очима видјели како природа полако враћа оно што је човјек некада присвојио.
Хоутоуван је напуштено рибарско село на сјеверној страни кинеског острва Шенгшан, око 65 километара источно од Шангаја. Некада живахно рибарско насеље са више од 2.000 становника данас је готово потпуно обрасло бујним зеленилом, због чега је стекло репутацију једног од најнеобичнијих и најтужнијих села на свијету.
Хоутоуван је некада био успјешно рибарско село и дом бројних породица. Сматран је једним од најбогатијих рибарских насеља на овом острвском подручју. Међутим, удаљена локација временом је све више отежавала свакодневни живот његових становника.
Због лоше саобраћајне повезаности и отежаног приступа образовању, здравственој заштити и другим основним услугама, мјештани су током деведесетих година прошлог вијека почели постепено да се исељавају.
Почетком 21. вијека село је већ било готово потпуно напуштено. Куће, стазе и имања која су људи оставили за собом, природа је полако почела да осваја. Током година, село је у потпуности "прогутала".
Постало је туристичка атракција
Хоутоуван данас изгледа потпуно другачије. Некадашње куће прекривају густи слојеви бршљана и другог зеленила. Биљке се пењу уз фасаде, продиру кроз прозоре и прекривају кровове и некадашње сеоске стазе. Посматрано издалека, чини се као да се читаво насеље стопило са околним пејзажом.
Управо је овај необичан призор претворио напуштено село у све популарнију туристичку атракцију. Туристи долазе првенствено како би својим очима видјели како природа полако враћа оно што је човјек некада присвојио. Призори које тамо затекну многе остављају у потпуном шоку, преноси Мондо.
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