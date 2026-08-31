Стевандић са Филдсом: Српска заинтересована за сарадњу

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска полази од става да су очување стабилности и економског развоја најбољи чувари мира, поручио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Током састанка са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом, Стевандић је истакао да је равноправност народа и ентитета устројених Дејтонским мировним споразумом, као и боља комуникација и међусобно разумијевање између Републике Српске и Сједињених Америчких Држава, темељ за развој и напредак економске активности.
Стевандић је нагласио да је Република Српска заинтересована за сарадњу на темељу равноправности и сарадњу са Истоком и Западом, те да жели развој без кочења, било из Босне и Херцеговине или ван ње, те да је радостан што нова америчка администрација разумије такав положај Републике Српске.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске указао је и на неправедно и неравноправно третирање политичких странака у Републици Српској од стране ОХР-а, када је ријеч о одлуци којом су обустављена буџетска средства намијењена искључиво СНСД-у и Уједињеној Српској, сматрајући да то нису фер изборни услови, већ могући изборни инжењеринг који је пројектовао Кристијан Шмит, што је нешто што нарушава интегритет избора јер дискриминише искључиво двије партије.
Предсједник Стевандић је Филдсу пожелио добродошлицу у Бањалуку и успјех у раду.
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