Додик: Настављамо да градимо и повезујемо Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Инфраструктурна повезаност Републике Српске један је од наших најважнијих развојних приоритета, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Савремене саобраћајнице, брзе цесте и ауто-путеви значе бољу повезаност наших градова и општина, лакши промет људи и робе, али и квалитетнији живот наших грађана", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Инфраструктурна повезаност Републике Српске један је од наших најважнијих развојних приоритета. Савремене саобраћајнице, брзе цесте и ауто-путеви значе бољу повезаност наших градова и општина, лакши промет људи и робе, али и квалитетнији живот наших грађана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 31, 2026
Зато подржавам…
Додик је поручио да подржава усвојено идејно рјешење нове саобраћајнице која ће повезати Челинац, Чесму и нови мост преко Врбаса.
"Овај пројекат није само изградња саобраћајнице, већ улагање у повезанију, доступнију и развојно снажнију Републику Српску. Настављамо да градимо и повезујемо Српску", написао је Додик.
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