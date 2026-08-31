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Додик: Настављамо да градимо и повезујемо Републику Српску

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 13:14

Коментари:

8
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Инфраструктурна повезаност Републике Српске један је од наших најважнијих развојних приоритета, поручио је предсједник Милорад Додик.

"Савремене саобраћајнице, брзе цесте и ауто-путеви значе бољу повезаност наших градова и општина, лакши промет људи и робе, али и квалитетнији живот наших грађана", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је поручио да подржава усвојено идејно рјешење нове саобраћајнице која ће повезати Челинац, Чесму и нови мост преко Врбаса.

"Овај пројекат није само изградња саобраћајнице, већ улагање у повезанију, доступнију и развојно снажнију Републику Српску. Настављамо да градимо и повезујемо Српску", написао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Инфраструктура

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