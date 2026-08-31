Министарство расписало конкурс: Додјељује се 130 хиљада марака

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2026. години за шта ће бити издвојено 130.000 КМ.
Право пријаве на конкурс имају научноистраживачке организације и научна удружења уписани у Регистар научноистраживачких организација и научних удружења који се води при Министарству, а који у текућој години организују научни скуп.
Услов за суфинансирање је да је научни скуп класификован и категорисан, да постоји одлука одговарајућег тијела научноистраживачке организације/научног друштва о организовању научног скупа, да пријаву на конкурс подноси организација/организатор научног скупа и да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања научног скупа.
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Поред тога, услов је и да су позната научна звања чланова научног или научно-наставног одбора скупа, као и назив научноистраживачке организације у којој су запослени те да је организатор научног скупа испунио све уговорне обавезе из претходних година, уколико је добио подршку Министарства.
Рок за пријаву на конкурс је 30. септембар 2026. године, а образац пријаве може се преузети на интернет страници Министарства или у Министарству.
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