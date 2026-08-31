Пливају до посла: У овом граду сви скачу у дивљу ријеку

Аутор:АТВ редакција
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У швајцарској пријестоници ријека Ааре није само украс, већ главно летње купалиште. Плутање кроз центар Берна је вијековна и омиљена традиција, али стручњаци упозоравају да је само за искусне пливаче.
Док је у већини европских градова ријека дио пејзажа који се посматра са обале, у Берну је она дио свакодневног живота. Када температуре порасту, становници швајцарске пријестонице не чекају крај радног дана да би се расхладили, Ааре користе за пливање, спуштање низводно и дружење.
Чак и туристи могу да упознају Берн из потпуно другачије перспективе: плутајући ријеком поред историјског центра града.
Ааре прави готово затворен лук око старог града, а њена бистра вода током лета привлачи и локалце и посјетиоце. Званична туристичка организација Берн Welcome наводи да је пливање у ријеци толико укорењено да га становници доживљавају као дио начина живота.
Веза Берна и Ааре није нова. Град је основан на полуострву које река готово у потпуности окружује, што је у средњем вијеку представљало природну заштиту.
Данас иста та река има сасвим другачију улогу. Умјесто одбрамбене баријере, Ааре је једно од главних мјеста за летњи одмор у граду.
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Купање у ријеци чак је уврштено на швајцарску листу живих традиција. Према подацима швајцарског пројекта „Ливинг Традитионс“, ова пракса дио је бернског живота већ вијековима, а први записи о купању на подручју данашњег Марзилија датирају још из 18. вијека.
Постоје два традиционална градска купалишта уз Ааре – Марзили, чији корени сежу до 1782. године, и Lorrainebad, отворен 1892. године.
Марзили се налази непосредно испод зграде швајцарског парламента, па је тешко замислити необичнију комбинацију за градско купалиште.
На најпрометнијим љетњим данима тамо се окупи више од 10.000 људи. На травњацима поред ријеке заједно проводе вријеме студенти, породице, пензионери и туристи, док се изнад њих уздиже зграда Федералне палате. Улаз на градска отворена купалишта у Берну је бесплатан.
За оне који не желе само да пливају, постоји још занимљивија опција.
Једна од карактеристичних љетњих активности у Берну јесте да се прво оде узводно, а затим уђе у Ааре и препусти струји која купаче носи низводно.
Једна од познатих рута води од подручја Eichholz до Марзилија. Посјетиоци оставе ствари на купалишту, прошетају узводно до мјеста уласка у ријеку, а затим плутају назад према граду.
На тај начин Берн може да се разгледа и са воде – док ријека пролази поред зелених обала, мостова и историјског центра.
Сличан обичај постоји и у Базелу, гдје становници користе Рајну за плутање кроз град, али је Берн отишао корак даље и од пливања у ријеци направио један од препознатљивих симбола свог љетњег живота.
За ову врсту градског купања постоји и практичан детаљ без којег би цијели ритуал био много компликованији – водоотпорне торбе.
Личне ствари, попут телефона, кључева и одјеће, могу се спаковати у посебне водоотпорне торбе које плутају на води. У Швајцарској су овакве торбе постале толико препознатљиве да су дио читаве културе везане за пливање у ријекама.
На располагању су и апликације попут Ааре Гуру, које омогућавају да се провјере температура воде и услови на ријеци прије уласка.
Управо зато што је купање толико популарно, важно је нагласити да Ааре није безазлена атракција за сваког посјетиоца.
Званични Берн Welcome изричито наводи да је пливање у ријеци намијењено искусним пливачима. Струја може бити јака, ниво воде и услови се мијењају, а река на појединим мјестима може бити опасна. Прије уласка препоручује се провјера временских и хидролошких услова, као и унапријед позната мјеста за излазак из воде.
Зато овај обичај није нешто што би туристи требало да копирају без искуства. За оне који желе само да уживају поред воде, Берн има и уређена градска купалишта.
А за локалце Ааре остаје нешто много више од туристичке атракције. То је мјесто на којем се проводи љето, одлази на брзо купање током дана, састаје са пријатељима и, када време дозволи, једноставно, пустиш да те ријека однесе кроз град, преноси Мондо
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