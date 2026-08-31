Апокалиптичне поплаве у Америци, има мртвих и несталих

Аутор:АТВ редакција
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Америчке власти саопштиле су да је једна особа погинула, а око 15 људи је нестало у бујичним поплавама у Великом кањону (Гранд кањон) у савезној држави Аризона, које су приморале туристе и локално становништво на евакуацију.
Бујица је однијела велике комаде камења у ријеку Колорадо и оштетила једини водовод на том подручју.
АП преноси да је тијело 46-годишњег мушкарца пронађено синоћ у близини дијела ријеке познатог као Кристал рапидс (Кристални брзаци).
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Наводи се да се у суботу поподне излио поток Брајт ејнџел, који се улива у ријеку, након чега је више од 60 људи евакуисано из кањона.
Служба за заштиту паркова САД саопштила да још увијек није пронашла 15 несталих особа и замолила је све који имају детаље о планинарима или камперима, који су били у кањону, да им се јаве.
Пошто је главни водовод ван употребе, туристи од данас неће моћи да користе смјештајне капацитете и хотеле у Националном парку Гранд кањон.
Власти су замолиле локално становништво да штеди воду.
Америчка агенција наводи свједочење туристе Парта Десаја који је у суботу, када је почео пљусак, пјешачио кроз уски пролаз у кањону потока Брајт Ејнџел са колегама љекарима и чуваром парка.
"Видјели смо како се поток излива, водопаде како избијају ниоткуда, камење, блато, клизишта свуда", казао је Десај.
Касније, док су се кретале ка мјесту званом Фантом ранч, његов колега је викнуо "Горе, горе, горе, горе!", показујући на "зид" од блата и камења висок око метра који се кретао ка њима.
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Туристи су успјели да се склоне на вријеме и спасени су хеликоптером у суботу увече.
Бујице су уништиле пјешачке мостове преко потока и измијениле пејзаж, проширујући корито потока и продужавајући постојећи ријечни брзак и стварајући нови.
АП наводи да је ова поплава задала велики ударац сталним напорима локалних власти да модернизују водовод који опслужује шест милиона туриста колико годишње посјети Гранд Кањон и око 1.600 мјештана који ту живе.
Метеоролог Дарен Меколум из Националне метеоролошке службе у граду Флагстаф објаснио је да је у суботу до 2,5 центиметара кише по квадратном метру пало у року од око 20 минута на стеновитој падини са веома стрмим нагибом, а потопу су претходила двије мање бујице неколико сати раније.
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Бујичне поплаве у САД услиједиле су након катастрофе на граници Непала и кинеског региона Тибет, гдје је пуцање глечера прошле сриједе изазвало потоп у којем је страдало најмање 900 особа, нестало више од 4.700 људи, а спасиоци су успјели да послије четири дана пронађу живу дјевојчицу.
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