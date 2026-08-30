Ово је Србин којег цијела Њемачка тражи

Аутор:АТВ редакција
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Спектакуларно бјекство 35-годишњег Србина Саше Д. из затвора Дуизбург-Хамборн главна је вијест у њемачким медијима.
Истражитељи су током претреса његове ћелије открили тајно скровиште испод линолеума на поду, што указује на то да је затвореник бјекство детаљно припремао.
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Испод подне облоге Србин је, наводно, направио шупљину која током ранијих контрола ћелије није била примијећена. Међутим, истражитељи у скровишту нису пронашли никакав алат.
Према наводима Министарства правде Сјеверне Рајне-Вестфалије, затвореник је, по свему судећи, претестерисао једну металну шипку на решеткама испред прозора своје ћелије. Другу, унутрашњу решетку наводно је развалио користећи сто из ћелије као полугу.
Потом се провукао кроз уски отвор, попео уз фасаду зграде на кров и као у цртаним филмовима - побјегао.
Полиција и даље трага за 35-годишњаком, који има упечатљиву тетоважу жене на надлактици.
Он се налазио у истражном притвору због сумње за крађу. Крајем маја осуђен је на шест година затвора због двије провале у станове.
Према информацијама из правосудних кругова, током тих провала наводно је, осим накита, украо и више од 200.000 евра у готовини.
За сада није јасно одакле му алат којим је пресјекао решетку.
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"Зашто ово скровиште није откривено приликом контрола ћелије и како је алат, којим је пресјекао једну шипку решетке, доспео у затвор, сада је предмет истраге", рекао је портпарол Министарства правде за "Билд".
Случај је посебно осјетљив јер правосуђе Сјеверне Рајне-Вестфалије већ мјесецима потресају скандали у затворима.
У затвору у Еускирхену неколико службеника налази се под сумњом за корупцију. Постоје сумње да су затвореници у замјену за новац добијали одређене погодности, а истражитељи проверавају наводни систем подмићивања и ублажавања затворског режима.
Министарство, међутим, за сада не види везу између тих случајева и бјекства у Дуизбургу.
"До сада у овом случају немамо никакве назнаке корупције унутар затвора", изјавио је портпарол.
Познати њемачки адвокат за кривично право Буркхард Бенекен критички је оцијенио овај случај.
"Ово бјекство ме не изненађује. Већ дуже вријеме се упозорава да безбједносне мјере у затворима нису довољне", рекао је Бенекен за "Билд".
Аутор књиге "Инсај Кнаст: Живот иза решетака – сурова свакодневица у њемачким затворима" указује и на недостатак запослених у затворском систему.
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Према његовим ријечима, увијек постоји и опасност да забрањени предмети доспеју иза затворских зидина.
Вернер Пфајл (60), стручњак за правосуђе посланичке групе ФДП-а у покрајинском парламенту, оштро је критиковао министра правде Сјеверне Рајне-Вестфалије Бењамина Лимбаха (56).
"Сада се још један инцидент придружује низу промашаја, пехова и пропуста министра правде Сјеверне Рајне-Вестфалије", рекао је Пфајл за "Билд".
Он је подсјетио да је Лимбах само неколико дана раније изјавио да је затворски систем у Сјеверној Рајни-Вестфалији безбједан.
"А три дана касније, током ноћи, пресијецају се затворске решетке. Очигледно је да је у затворском систему Сјеверне Рајне-Вестфалије сада све могуће", поручио је Фајл.
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