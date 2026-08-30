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Назив језера Онтарио промијењен у језеро Америка на Гугл мапама

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:47

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На Гугл мапама промијењен назив језера Онтарио у језеро Америка.
Фото: Google Maps/Screenshot

Апликација Гугл Мапс промијенила је назив језера Онтарио у Језеро Америка за кориснике у Сједињеним Америчким Државама, како би се ускладила са извршном уредбом предсједника Доналда Трампа о преименовању језера, саопштила је данас компанија Гугл.

- Пошто ажурирамо Гугл Мапс како бисмо одразили промјене назива у званичним владиним изворима, а то је у САД систем ГНИС, људи који користе нашу апликацију у Америци видјеће назив Језеро Америка, док ће корисници у Канади и даље видјети термин језеро Онтарио, а они ван ове двије земље видјеће оба назива тог језера - навео је Гугл у објави.

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Трамп је у четвртак објавио да мијења име најмањег од пет Великих језера, што је потез у оквиру ескалирајућег трговинског спора са Канадом који је навео обје земље да уведу узајамне царине на робу вриједну милијарде долара.

Предсједникова уредба утицала је на амерички Систем информација о географским називима (ГНИС), који одређује стандарде за званичне мапе САД, наводи Ројтерс.

Она, међутим, нема никакав утицај на канадске конвенције о именовању географских појмова, нити на то како остатак свијета назива ово језеро.

Канадски премијер Марк Карни је одмах у четвртак одбацио промјену имена језера.

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Гугл Мапс је прошле године направио сличну измјену за Мексички залив, означивши га као “Залив Америка“ након Трампове извршне уредбе донесене првог дана његовог мандата, којом је преименован тај залив.

(Танјуг)

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Тагови :

Америка

језеро Онтарио

гугл мапе

Доналд Трамп

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