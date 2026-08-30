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Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 18:12

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Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Бивши предсједник Венецуеле Николас Мадуро, који се тренутно налази у америчком затвору, објавио је на "Иксу" своју фотографију из затвора и обратио се својим унуцима и дјеци.

"Мали поклон љубави и наде. Шаљем ову фотографију као мали поклон свим својим унуцима и унукама, дјечацима и дјевојчицама и свим племенитим људима који нас воле. Желим да знате да смо чврсти, са срцима пуним ваше љубави", наводи се у поруци уз фотографију.

На фотографији је Мадуро у сивој тренерци док стоји уз зид и смијеши се.

САД су 3. јануара напале цивилне и војне објекте у Каракасу, а предсједник САД Доналд Трамп тада је објавио да су америчке специјалне снаге заробиле Мадура и његову супругу.

Два дана касније пар се појавио пред Савезним судом САД у Њујорку, гдје се суочавају са оптужбама за наводно учешће у трговини дрогом.

Обоје су се изјаснили да нису криви.

(Срна)

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Тагови :

Николас Мадуро

Венецуела

Затвор

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