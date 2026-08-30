Возач аутобуса током вожње гледао филм за одрасле: Путници затечени

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватна сцена забиљежена је у аутобусу који је саобраћао од Софије до Казанлака у Бугарској.
Возач аутобуса је, према снимку објављеном на Иксу, током вожње гледао порнографски садржај.
Путници су остали затечени његовим понашањем за воланом. Случај је изазвао бурне реакције на друштвеним мрежама, а снимак се муњевито проширио интернетом.
Only in Bulgaria: a bus driver got caught on camera watching porn while driving passengers from Sofia to Kazanlak. pic.twitter.com/09XGplMhXs— една българка (@transbulgaria) August 30, 2026
Снимак је изазвао лавину коментара, а многи се питају како је возач могао овако угрозити сигурност путника.
(ЦрнаХроника)
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