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Возач аутобуса током вожње гледао филм за одрасле: Путници затечени

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 17:15

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Аутобус путник
Фото: pexels/Halil Yetkin

Невјероватна сцена забиљежена је у аутобусу који је саобраћао од Софије до Казанлака у Бугарској.

Возач аутобуса је, према снимку објављеном на Иксу, током вожње гледао порнографски садржај.

Путници су остали затечени његовим понашањем за воланом. Случај је изазвао бурне реакције на друштвеним мрежама, а снимак се муњевито проширио интернетом.

Снимак је изазвао лавину коментара, а многи се питају како је возач могао овако угрозити сигурност путника.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

аутобус

возач

Бугарска

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