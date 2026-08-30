Директор школе у Непалу спасио 900 ученика сигурне смрти

Аутор:АТВ редакција
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Директор школе у Непалу каже да су га серије телефонских позива, у којима је упозорен на опасност од поплава, подстакле да на сигурно евакуише око 900 ученика.
Рајендра Давади, директор Средње школе Трибхуван Трисхули у Нувакоту, која броји нешто више од 1.600 ученика, каже да је у само неколико минута примио четири упозорења од различитих особа.
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Међу њима су били и извјештаји да су поплавне воде већ потопиле узводно насеље Бетравати.
Давади је тада донио одлуку о хитној евакуацији ученика.
"Одлучио сам да више не смијем одгађати. Чак и ако поплава не дође, радило се само о настави за један једини дан," изјавио је за ББЦ.
Док су се ученици и особље евакуисали на виши терен, Давади је могао видјети како поплавне воде гутају зграду дома која се налазила свега око 100 метара од ријеке.
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"Да смо одлуку донијели 10 минута касније, нико од нас, укључујући ученике и мене, данас не би могао разговарати с вама", закључио је.
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