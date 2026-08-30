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Испливао узнемирујући снимак убиства Новице Елека

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:17

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Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-
Фото: МУП Србије

Сигурносне камере снимиле су ликвидацију Новице Елека (45), старог знанца полиције, који је убијен синоћ нешто прије 21 сат у Сурчину!

Како се може видјети на видео-снимку са сигурносних камера, злочин се догодио када се Елек довезао аутомобилом до своје куће и изашао из њега.

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Чим је изашао, нападач је почео да пуца у њега са раздаљине, прилазећи жртви с предње стране возила. Елек је одмах почео да бјежи са задње стране кола, али је убица потрчао ка њему, а када је Елек пао на тротоар испред капије, егзекутор му је пришао и овјерио га, испаливши му метак у сљепоочницу.

Камера је забиљежила и бијег нападача, а узнемирујући снимак је објављен на ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА.

Како је "Курир" јавио, нападач је до мјеста злочина дошао бициклом, а њим је потом и побјегао. Бицикл је пронађен неколико улица даље од мјеста злочина, а сумња се да је нападач бијег одатле наставио другим превозним средством.

"Нападач је био обучен у црни шорц и црну мајицу, имао је наочаре и рукавице. Сумња се да је имао помагаче, као и да је дуже вријеме пратио мету и вребао праву прилику да запуца", објашњава нам извор.

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Полиција је послије ликвидације покренула акцију Вихор 3 и за осумњиченим се трага.

Иначе, убијени Елек био је познат полицији и правосуђу, а његово име повезивало се са неким од најозлоглашенијих пљачки у Србији, али и бруталним породичним насиљем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Новица Елек

Убиство

Сурчин

Србија

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