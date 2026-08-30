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Додик са владикама о важним питањима за српски народ и цркву

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 16:05

Коментари:

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Додик са владикама
Фото: Screenshot / X

Предсједник Милорад Додик угостио је данас Његово високопреосвештенство митрополита бањалучког Јефрема и Његово преосвештенство епископа марчанског Саву са којима је разговарао о важним питањима за српски народ и Цркву.

"Била ми је част да угостим митрополита бањалучког господина Јефрема и епископа марчанског господина Саву. Сусрети с нашим владикама увијек су прилика да разговарамо о важним питањима за живот нашег народа и Цркве", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Милорад Додик

Српска православна црква

Коментари (2)

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