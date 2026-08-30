Додик са владикама о важним питањима за српски народ и цркву

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик угостио је данас Његово високопреосвештенство митрополита бањалучког Јефрема и Његово преосвештенство епископа марчанског Саву са којима је разговарао о важним питањима за српски народ и Цркву.
"Била ми је част да угостим митрополита бањалучког господина Јефрема и епископа марчанског господина Саву. Сусрети с нашим владикама увијек су прилика да разговарамо о важним питањима за живот нашег народа и Цркве", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Била ми је част да угостим митрополита бањалучког господина Јефрема и епископа марчанског господина Саву.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 30, 2026
Сусрети с нашим владикама увијек су прилика да разговарамо о важним питањима за живот нашег народа и Цркве. pic.twitter.com/sxjqtwFBCN
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