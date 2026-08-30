Запаљене просторије у којима је заказан концерт Дина Мерлина

Аутор:АТВ редакција
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Како наводе организатори концерта Дина Мерлина, данас су запаљене просторије у Краљеву гдје је предвиђено одржавање концерта бх. пјевача. Случај се догодио 30.08.
Поменути концерт би требало да се одржи 5. септембра, а организатори су се сада огласили званичним саопштењем које преносимо у цјелости:
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"Данас дана 30.08.2026. године у пријеподневним часовима НН лице извршило је паљење дијела објекта које припада Аеро клубу Михајло Петровић из Краљева, гдје је за 05.09.2026. године заказан концерт Дина Мерлина. Јединице МУП-а Краљево су изашле на лице мјеста заједно са крими техничарима ПУ Краљево, извршиле увиђај на лицу мјеста и утврдили да је НН лице разбило спољно стакло и убацило запаљиви материјал, сачиниле службену биљешку о чему је обавијештен дежурни јавни тужилац ОЈТ Краљево.
Организатор ће у даљем периоду предузети све радње да се овакве кривичне радње не догађају али и да лица која на даље покушају да угрозе безбједност имовине и самог догађаја односно концерта заказаног за 05.09.2026. године буду приведена и најстроже кажњена, као и налогодавци истог, јер је организатору битна безбједност грађана на самом концерту!"
Предстојећи концерт изазвао је велику пажњу јавности, али и бројне полемике.
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Док обожаваоци с нестрпљењем одбројавају до наступа, дио грађана Краљева исказао је противљење пјевачевом доласку транспарентима, али и петицијом која је прикупила више од 3.000 потписа, а којом се тражило отказивање концерта.
Ипак, организатори истичу да одржавање концерта ни у једном тренутку није било упитно и да ће догађај бити реализован према раније утврђеном плану.
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