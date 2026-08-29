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Слоба Радановић доживио саобраћајну незгоду: Пјевач се огласио и открио шта се десило

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 10:45

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Слоба Радановић
Фото: Youtube/K1 Televizija

Пјевач Слоба Радановић преживио је праву драму на путу, када је комбију у којем се налазио његов бенд отпао точак. На сву срећу, избјегнута је већа трагедија, а пјевач се одмах огласио на свом Инстаграм профилу видно потресен.

Слоба је подијелио снимке са лица мјеста, на којима се јасно види штета на бијелом комбију, као и точак који лежи поред пута.

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На једном од снимака виде се и чланови бенда како сједе у гепеку возила након незгоде, чекајући помоћ.

– Хвала Богу и мајци Богородици, па су ми сачували бенд на данашњи дан! – написао је Радановић уз низ емотикона који показују колико је био уплашен.

Пјевач је у објави означио и чланове свог бенда који су били у возилу, поручујући свима да су добро.

Срећом, брзом реакцијом возача и сплетом срећних околности, нико није повријеђен у овом језивом инциденту.

Подсјетимо, несвакидашњим видео-снимком на Инстаграму, Јелена Радановић изненадила је јавност забиљеживши приватни тренутак свог супруга Слобе током боравка у природи. Због журбе, популарни пјевач био је принуђен да се пресвлачи на отвореном, тик поред пута и њиховог возила.

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Јелена га је уснимила у прилично изненађујућем издању – на себи је имао само пругасту поло мајицу, црне боксерице, бијеле чарапе и бијеле патике. Док је у рукама држао панталоне које тек треба да обуче, Слоба је у доњем вешу успио и да насмије јавност, преноси Блиц.

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Тагови :

Слоба Радановић

Пјевач

Саобраћајна несрећа

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