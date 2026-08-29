Скупоцјени мерцедес у потпуности изгорио, други аутомобил оштећен

Аутор:АТВ редакција
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У Вогошћи је дошло до пожара на скупоцјеном аутомобилу марке Мерцедес, који је претрпио велику материјалну штету.
Пожар се догодио у улици Акифа ефендије Бисеровића, а према информацијама с терена, ватра је захватила Мерцедес, док је том приликом оштећено и друго возило које се налазило у непосредној близини, пише Црна-Хроника.
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На мјесто догађаја изашли су припадници Професионалне ватрогасне бригаде КС, који су пожар локализовали и спријечили његово даље ширење.
О догађају је обавијештена Полицијска управа Вогошћа, а полицијски службеници осигурали су мјесто догађаја.
Обавијештен је и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, док ће увиђај обавити припадници Управе полиције МУП-а КС уз учешће овлаштеног судског вјештака противпожарне заштите.
Полиција и надлежни инспектори утврђују околности под којима је дошло до пожара, као и његов тачан узрок.
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Више информација требало би бити познато након завршеног увиђаја и потребних вјештачења.
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