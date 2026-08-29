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Скупоцјени мерцедес у потпуности изгорио, други аутомобил оштећен

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 11:25

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Скупоцјени мерцедес у потпуности изгорио у Вогошћи.
Фото: Црна-Хроника

У Вогошћи је дошло до пожара на скупоцјеном аутомобилу марке Мерцедес, који је претрпио велику материјалну штету.

Пожар се догодио у улици Акифа ефендије Бисеровића, а према информацијама с терена, ватра је захватила Мерцедес, док је том приликом оштећено и друго возило које се налазило у непосредној близини, пише Црна-Хроника.

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На мјесто догађаја изашли су припадници Професионалне ватрогасне бригаде КС, који су пожар локализовали и спријечили његово даље ширење.

О догађају је обавијештена Полицијска управа Вогошћа, а полицијски службеници осигурали су мјесто догађаја.

Обавијештен је и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, док ће увиђај обавити припадници Управе полиције МУП-а КС уз учешће овлаштеног судског вјештака противпожарне заштите.

Полиција и надлежни инспектори утврђују околности под којима је дошло до пожара, као и његов тачан узрок.

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Више информација требало би бити познато након завршеног увиђаја и потребних вјештачења.

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Тагови :

Вогошћа

МУП Кантон Сарајево

изгорио аутомобил

пожар

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