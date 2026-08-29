Бањалучанин свједочио катастрофи у Непалу: Нема потребе да замишљамо страшни суд

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава поплава у Непалу порастао је на 579, док је Кина саопштила да је у Тибету погинуло седам особа. Операције потраге и спасавања привремено су обустављене због лошег времена.
Непалски министар спољних послова Шисир Канал рекао је да је тој земљи потребна страна помоћ у спасавању људи из тунела, као и у идентификацији и складиштењу тијела.
Бањалучки иноватор, истраживач и спелеолог, Зоран Дујаковић налазио се на 100 километара од подручја које је захватила катастрофа.
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Рекао је за "РТРС" да је осјетио земљотрес, те да је само дан касније требало да прође правцем који је сада потпуно разорен и да су цијела села низводно практично нестала.
"То је незамисливо и шок. Земљотрес је све покренуо", навео је Дујаковић, преноси "РТРС".
Додао је да би катастрофа била далеко већа да се све догодило у току ноћи.
"Било је јутро па људи нису спавали, да су спавали катастрофа би била далеко већа. Међутим, шта се ту догодило. То се догодило у четвртак, а у петак Хиндуси имају велики празник и велика маса ходочасника је ишла из правца Индије и Непала у правцу Тибета према светој планини Калаиш", рекао је он.
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Сликовито је описао каква је сила природе била у тим моментима.
"Ја оно нисам могао вјеровати. Гранични прелаз који су Кинези правили од бетона је за три секунде практично збрисан. Што је мој пријатељ рекао 'нема потребе да замишљам страшни суд, ја знам како то изгледа'. Једноставно, то је то", испричао је Дујаковић.
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