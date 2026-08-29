Logo

Бањалучанин свједочио катастрофи у Непалу: Нема потребе да замишљамо страшни суд

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 10:47

Коментари:

0
Клизиште у Непалу
Фото: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Број жртава поплава у Непалу порастао је на 579, док је Кина саопштила да је у Тибету погинуло седам особа. Операције потраге и спасавања привремено су обустављене због лошег времена.

Непалски министар спољних послова Шисир Канал рекао је да је тој земљи потребна страна помоћ у спасавању људи из тунела, као и у идентификацији и складиштењу тијела.

Бањалучки иноватор, истраживач и спелеолог, Зоран Дујаковић налазио се на 100 километара од подручја које је захватила катастрофа.

Слоба Радановић

Сцена

Слоба Радановић доживио саобраћајну незгоду: Пјевач се огласио и открио шта се десило

Рекао је за "РТРС" да је осјетио земљотрес, те да је само дан касније требало да прође правцем који је сада потпуно разорен и да су цијела села низводно практично нестала.

"То је незамисливо и шок. Земљотрес је све покренуо", навео је Дујаковић, преноси "РТРС".

Додао је да би катастрофа била далеко већа да се све догодило у току ноћи.

"Било је јутро па људи нису спавали, да су спавали катастрофа би била далеко већа. Међутим, шта се ту догодило. То се догодило у четвртак, а у петак Хиндуси имају велики празник и велика маса ходочасника је ишла из правца Индије и Непала у правцу Тибета према светој планини Калаиш", рекао је он.

Ненад Вујић

Србија

Вујић: Србија спремна да испуни све што буде тражила породица генерала Младића

Сликовито је описао каква је сила природе била у тим моментима.

"Ја оно нисам могао вјеровати. Гранични прелаз који су Кинези правили од бетона је за три секунде практично збрисан. Што је мој пријатељ рекао 'нема потребе да замишљам страшни суд, ја знам како то изгледа'. Једноставно, то је то", испричао је Дујаковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Зоран Дујаковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Паника у Европи: Зима није ни близу, а страх је већ у костима

Свијет

Паника у Европи: Зима није ни близу, а страх је већ у костима

5 ч

0
Зграда Хага, Холандија

Свијет

Механизам у Хагу: Док траје истрага о смрти нема одлуке о предаји тијела Младића

6 ч

1
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Снажно невријеме у Швајцарској: 'Дјеца задобила повреде главе од града'

6 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Свијет

Трамп: Склопљен велики споразум - Америка преузима контролу над петином резерви нафте Венецуеле

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

25

Невријеме са крупним ледом причинило штету на подручју Кнежице

15

21

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

15

08

Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција

14

55

Како ублажити главобољу без таблете?

14

48

Покушали да му украду паре и телефон: Претукли га кад је почео да пружа отпор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима