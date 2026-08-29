Надреалан снимак из Непала: Свијет се диви једној кући усред катаклизме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Језив снимак из подручја на граници Непала и Тибета проширио се друштвеним мрежама након катастрофалне бујичне поплаве која је у сриједу практично избрисала читава насеља.
Међу призорима разарања посебно се издвојила једна двоспратна зелена кућа готово потпуно окружена дивљом бујицом, док су на њеном балкону стајали људи који нису имали гдје да побјегну.
Снимак траје око два минута и показује огромну масу мутне воде, блата, камења и остатака грађевина како великом брзином пролази кроз насеље.
У једном тренутку дјелује готово невјероватно да било шта може да издржи такву силину.
А усред свега тога остаје кућа.
That family in the green house. I hope they are alive and safe. 🙏🏻 what a nightmare. pic.twitter.com/t2tVR2cFD7— Pooja Shali (@PoojaShali) August 28, 2026
На балкону се виде најмање три особе мушкарац, жена и дијете, вјероватно дјевојчица. Бујица их је потпуно одсјекла од околине. Око објекта пролазе огромне количине воде и наноса, док камење, дијелови грађевина и други предмети ударају у кућу. Људи на спрату могу само да посматрају шта се догађа око њих.
Призор је посебно драматичан због тога што се вода приближава готово до самог објекта. Док околне грађевине и различити предмети нестају у бујици, зелена кућа остаје на мјесту.
На друштвеним мрежама убрзо се појавило исто питање: шта се догодило људима са балкона?
Испоставило се да је прича добила срећан крај.
Породица је преживјела, а и кућа је издржала удар воде и наноса. На каснијем снимку, који се такође појавио на друштвеним мрежама, потврђено је да су људи који су се налазили у објекту безбједни. Сама грађевина остала је на мјесту са релативно мало видљивих оштећења, иако је непосредно око ње бујица односила све пред собом.
Након што је постало јасно да је породица преживјела, пажња корисника друштвених мрежа преусмјерила се на саму кућу.
Многи су се питали како је конструкција успјела да издржи силину воде, камења и муља која је односила друге објекте у непосредној близини.
Један корисник друштвених мрежа отишао је толико далеко да је написао како би човјек који је изградио кућу требало да добије "Непал Ратна Ман Падави", највише цивилно одликовање у Непалу, импресиониран чињеницом да је објекат остао усправан усред катастрофе.
Наравно, на основу снимка није могуће закључити због чега је баш та кућа преживјела, нити да ли је пресудну улогу имала конструкција, положај објекта, правац кретања воде, терен или комбинација више фактора.
Али призор је свакако упечатљив: док око ње нестају објекти и огромне количине материјала јуре низводно, кућа са људима на балкону остаје на мјесту.
Прича о овој породици само је један мали дио много веће трагедије која је погодила погранични део Непала и кинеског Тибета.
MIRACLE - Greenhouse SURVIVED the Nepal’s devastating flood fury. All family members are also safe. 🙏 https://t.co/K3ie1ndR3Y pic.twitter.com/qXw1Ex8pre— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 28, 2026
Бујичне поплаве 26. августа изазвале су огромна разарања у хималајском региону, рушиле насеља, путеве и мостове и остављале читаве области затрпане блатом и камењем.
Према најновијим подацима објављеним 29. августа, број потврђених погинулих порастао је на најмање 633, од којих је 626 страдало у Непалу, док се за готово 3.000 људи и даље трага. Више од 3.700 људи до сада је спасено у Непалу, а потрага се наставља у изузетно тешким условима.
Катастрофа је повезана са урушавањем ледењака и огромном лавином леда и стена која је покренула ланац догађаја у планинском подручју. Након катастрофе формирано је и ново ледењачко језеро, због којег су власти и стручњаци упозорили на могућност додатних поплава.
Усред таквог разарања, снимак зелене куће постао је један од најупечатљивијих призора катастрофе – не само због застрашујуће снаге бујице, већ и због чињенице да су људи које је читав свијет гледао заробљене на балкону на крају преживјели, преноси "Јутарњи".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч1
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Тренутно на програму