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Ситуација на пожариштима у Требињу стабилна

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 11:51

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Фото: ATV

Након јучерашње изузетно тешке ситуације на пожариштима у Требињу, данас се може рећи да је ситуација мирна.

Потврдила је за АТВ Марија Нинковић, портпарол Штаба за ванредне ситуације Града Требиње.

"Захваљујући брзом ангажману свих надлежних служби јуче је спријечено да ватра угрози људство и људску имовину. Захваљујући свим надлежним службама које су цијелу ноћ биле на терену, данас је ситуација под контролом. И данас је ту Хеликоптерски сервис Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Јуче су кључно дјеловање одрадили Ер-трактори из Мостара и Хеликоптерски сервис Оружаних снага Босне и Херцеговине", рекла је она.

Поновила је да је ситуација стабилна, те да је и пожар на депонији Ободина под контролом.

"Ватра, може се рећи, тиња, али је ситуација под контролом и надлежне екипе раде на томе да се то што прије стабилизује", каже она.

Додала је да је тренутно активан пожар у реону села Коњско, али да није алармантна ситуација.

Истакла је да су у помоћ прискочиле бројне екипе из других градова.

"Дошле су ватрогасне екипе из Неума, Чапљине, из Билеће, ту је екипа из Ворника, Источног Сарајева... Тако да, заиста велика помоћ и велики одзив колега из сусједних општина и градова Републике Српске", закључила је она.

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Тагови :

Требиње

Пожар Требиње

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