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Пожар на Требевићу попримио озбиљне размјере: Евакуисан један радник

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 08:20

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Фотографија пожара на Требевићу из ваздуха која показује озбиљне размјере ватре.
Фото: gss_istocnistarigrad/Instagram

Пожар који се јуче поново распламсао на Требевићу попримио је озбиљне размјере, а један радник који се налазио на одржавању торња је евакуисан.

"Након дојаве да се на подручју врха Требевића налазе радници на одржавању торња угрожени ватром, припадници ГСС Источни Стари Град одмах су упућени на локацију. Један радник је успјешно евакуисан из угроженог подручја", саопштено је из ГСС Источни Стари Град.

Како наводе, пожар је у међувремену попримио озбиљне разјере, а ситуација је веома озбиљна и захтијева максималан опрез.

Из ГСС Источни Стари Град су апеловали на грађане да не крећу према врху Требевића и зони пожара, те не ометају рад интервентних служби.

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Тагови :

Требевић

пожар

спасавање

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