Поново се распламсао пожар на Требевићу

У послијеподневним часовима поново се активирао пожар на Требевићу.

Ватрогасне екипе из Територијалне ватрогасне јединице Источно Сарајево се налазе на терену, а борба са пожарима на овом терену траје већ шести дан.

Оно што додатно отежава гашење овог пожара јесте и чињеница да ватра гори у земљи, те постоји могућност поновног активирања пожара.