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Поново се распламсао пожар на Требевићу

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 21:51

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Пожар на Требевићу.
Фото: АТВ

У послијеподневним часовима поново се активирао пожар на Требевићу.

Ватрогасне екипе из Територијалне ватрогасне јединице Источно Сарајево се налазе на терену, а борба са пожарима на овом терену траје већ шести дан.

Оно што додатно отежава гашење овог пожара јесте и чињеница да ватра гори у земљи, те постоји могућност поновног активирања пожара.

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Тагови :

Требевић

Источно Сарајево

Ватрогасци

пожар

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