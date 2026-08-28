Поново се распламсао пожар на Требевићу

Аутор:АТВ редакција
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У послијеподневним часовима поново се активирао пожар на Требевићу.
Ватрогасне екипе из Територијалне ватрогасне јединице Источно Сарајево се налазе на терену, а борба са пожарима на овом терену траје већ шести дан.
Оно што додатно отежава гашење овог пожара јесте и чињеница да ватра гори у земљи, те постоји могућност поновног активирања пожара.
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