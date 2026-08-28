Драматичан снимак: Ватра пришла кућама

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Пожари на подручју Невесиња су и даље активни, а тренутно је критична ситуација у мјестима Бијења и Кнежак гдје се ватра приближила кућама.
Ситуацију у Бијењи отежава и веома неприступачан терен.
На терену су ватрогасци, који заједно са мјештанима покушавају да обуздају ватрену стихију, потврдио је за АТВ Мирослав Јонлија, командир ТВСЈ Невесиње.
Колико је ситуација драматична најбоље свједочи снимак на којем се види колико је заправо ватра близу кућа.
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