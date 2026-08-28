Logo

Драматичан снимак: Ватра пришла кућама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
28.08.2026 17:18

Коментари:

0
Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

Пожари на подручју Невесиња су и даље активни, а тренутно је критична ситуација у мјестима Бијења и Кнежак гдје се ватра приближила кућама.

Ситуацију у Бијењи отежава и веома неприступачан терен.

На терену су ватрогасци, који заједно са мјештанима покушавају да обуздају ватрену стихију, потврдио је за АТВ Мирослав Јонлија, командир ТВСЈ Невесиње.

Колико је ситуација драматична најбоље свједочи снимак на којем се види колико је заправо ватра близу кућа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Невесиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар на требињској депонији

Градови и општине

Ћурић: Нови пожар се креће према плућима Требиња, преусмјерене снаге

3 ч

0
Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!

5 ч

0
Саво Минић Шековићи уручење плакете

Градови и општине

Шековићи: Плакета Минићу за допринос развоју општине

5 ч

0
Гори депонија Требиње смеће отпад ватра

Градови и општине

Обустављен саобраћај на путу Требиње - Херцег Нови, гори депонија!

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Мушкарац (38) се јавио у Хитну због болова у прсима и високог притиска: Послат у чекаоницу, па преминуо

19

33

Већа подршка обољелима од ријетких болести и њиховим породицама

19

28

Иран запријетио Барону Трампу, сину америчког предсједника

19

16

Суша узима данак у пољопривреди у Српској

19

11

Још једна жртва пожара у Омишу: Преминуо тешко повријеђени мушкарац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима