Минић: Предузеће "Андрић-фарм" прави примјер како породични бизнис може да се организује

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је предузеће "Андрић-фарм" из Пелагићева највећи произвођач товних пилића у југоисточној Европи и да су прави примјер како породични бизнис може да се организује.
"Довољно је да кажем да смо прије неких осам или девет година у цијелој Посавини имали капацитет од 370.000 до 380.000 пилића у турнусу, колико сада имају само Андрићи", рекао је Минић након што је отворио нови производни објекат за тов пилића у овом предузећу.
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Минић је навео да ово најсавременија технологија када је у питању пилићарска производња, као и да су Андрићи озбиљни кооперанти и да воде кооперацију са свима у Посавини.
"Ми смо у посљедње четири године дигли капацитет у једном турнусу само из Посавине на преко 1.800.000 пилића у тову. То су цифре које говоре о развоју пилићарске производње у Републици Српској", напоменуо је Минић.
Нагласио је да су Андрићи доказ да се може и како се у Републици Српској уистину може правити добар посао, развијати.
" Овдје 40 радника добија редовну плату, овдје је фирма која се шири. У разговору који смо имали прије овог састанка већ сљедеће године је најављено проширење капацитета. Тако да могу рећи да сам изузетно задовољан", рекао је Минић, преноси Срна.
Економија
Минић отворио нови производни објекат за тов пилића у предузећу "Андрић-фарм"
Он је додао да увијек разговара и о конкретним мјерама када су у питању капиталне инвестиције, подстицај, све оно што је битно за ову производњу, јер су они у томе лидери.
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