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Минић посјетио манастир Ловница: Вјера је наш духовни стуб

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 17:04

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Минић у манастиру Ловница
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас манастир Ловницу у Шековићима и разговарао са игуманијом мати Јованом.

"Вјера је наш духовни стуб, а светиње попут Ловнице подсјећају нас на снагу молитве, традиције и вриједности које треба да чувамо и преносимо будућим генерацијама", написао је Минић на Иксу.

Минић је данас у Шековићима присуствовао свечаној сједници Скупштине општине поводом обиљежавања Дана и крсне славе општине Успење Пресвете Богородице.

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Таг :

Саво Минић

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