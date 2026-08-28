Минић посјетио манастир Ловница: Вјера је наш духовни стуб

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас манастир Ловницу у Шековићима и разговарао са игуманијом мати Јованом.
"Вјера је наш духовни стуб, а светиње попут Ловнице подсјећају нас на снагу молитве, традиције и вриједности које треба да чувамо и преносимо будућим генерацијама", написао је Минић на Иксу.
Минић је данас у Шековићима присуствовао свечаној сједници Скупштине општине поводом обиљежавања Дана и крсне славе општине Успење Пресвете Богородице.
Посјетио сам данас манастир Ловницу у Шековићима и разговарао са мати Јованом, игуманијом овог манастира. Вјера је наш духовни стуб, а светиње попут Ловнице подсјећају нас на снагу молитве, традиције и вриједности које треба да чувамо и преносимо будућим генерацијама. pic.twitter.com/zukGobOev9— Саво Минић (@minic_savo) August 28, 2026
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