Додик: Наставићемо да подржавамо Прњавор и пројекте који побољшавају живот грађана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик разговарао је са замјеницом градоначелника Прњавора Милицом Јусуповић о реализацији важних пројеката који су заједно започети у овом граду.
- Разговарали смо о изградњи водовода у мјесној заједници Штрпци, вриједног 1,6 милиона КМ, као и о изградњи и проширењу капацитета вртића, за шта је обезбијеђено 806.000 КМ. Динамика реализације ових пројеката одвија се добро и вјерујем да ћемо заједничким радом институција Републике Српске и Града Прњавора створити још боље услове за живот наших људи, а посебно обезбиједити веће могућности за остваривање права дјеце и породица у области предшколског васпитања и образовања. Наставићемо да подржавамо Прњавор и пројекте који конкретно побољшавају живот грађана - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Разговарао сам са замјеницом градоначелника Прњавора Милицом Јусуповић о реализацији важних пројеката које смо заједно започели у овом граду.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 28, 2026
Разговарали смо о изградњи водовода у мјесној заједници Штрпци, вриједног 1,6 милиона КМ, као и о изградњи и проширењу капацитета вртића,… pic.twitter.com/7epSRz5foK
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