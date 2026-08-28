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Додик: Наставићемо да подржавамо Прњавор и пројекте који побољшавају живот грађана

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:20

Коментари:

6
предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик разговарао је са замјеницом градоначелника Прњавора Милицом Јусуповић о реализацији важних пројеката који су заједно започети у овом граду.

- Разговарали смо о изградњи водовода у мјесној заједници Штрпци, вриједног 1,6 милиона КМ, као и о изградњи и проширењу капацитета вртића, за шта је обезбијеђено 806.000 КМ. Динамика реализације ових пројеката одвија се добро и вјерујем да ћемо заједничким радом институција Републике Српске и Града Прњавора створити још боље услове за живот наших људи, а посебно обезбиједити веће могућности за остваривање права дјеце и породица у области предшколског васпитања и образовања. Наставићемо да подржавамо Прњавор и пројекте који конкретно побољшавају живот грађана - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Прњавор

Коментари (6)

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