Минић: Каран један од највећих уставобранитеља

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да предсједник Српске Синиша Каран веома квалитетно обавља своју дужност, те да је један од највећих уставобранитеља.
Минић је, коментаришући критике опозиције да Каран није довољно присутан у јавности, рекао да је нешто мања присутност предсједника Републике Српске била посљедица здравствених разлога који су већ иза њега, те истакао његову стручност и искуство.
„Предсједник Каран је један изузетан човјек, стручњак и професор који веома квалитетно обавља своју дужност“, рекао је Минић новинарима у Шековићима.
Он је оцијенио да би Каран био много присутнији у јавности да није било здравствених проблема, те изразио увјерење да ће у наредном периоду његов капацитет бити повећан.
„Сваки дан смо у контакту, функционишемо. Предсједник Каран обавља свој дио посла, онај који је потребан и битан“, рекао је Минић, преноси Срна.
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