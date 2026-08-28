Logo

Минић: Каран један од највећих уставобранитеља

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 14:30

Коментари:

4
предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да предсједник Српске Синиша Каран веома квалитетно обавља своју дужност, те да је један од највећих уставобранитеља.

Минић је, коментаришући критике опозиције да Каран није довољно присутан у јавности, рекао да је нешто мања присутност предсједника Републике Српске била посљедица здравствених разлога који су већ иза њега, те истакао његову стручност и искуство.

„Предсједник Каран је један изузетан човјек, стручњак и професор који веома квалитетно обавља своју дужност“, рекао је Минић новинарима у Шековићима.

Он је оцијенио да би Каран био много присутнији у јавности да није било здравствених проблема, те изразио увјерење да ће у наредном периоду његов капацитет бити повећан.

„Сваки дан смо у контакту, функционишемо. Предсједник Каран обавља свој дио посла, онај који је потребан и битан“, рекао је Минић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Синиша Каран

Република Српска

Устав Републике Српске

предсједник Републике Српске

Коментари (4)

Више из рубрике

Горан Талић: Спој здравства, туризма и здраве хране може бити покретач привреде Републике Српске

Република Српска

Горан Талић: Спој здравства, туризма и здраве хране може бити покретач привреде Републике Српске

2 ч

0
Милорад Додик народ Јошавка код Челинца Велика Госпојина

Република Српска

Додик: Наша је обавеза да чувамо своје светиње

3 ч

13
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Република Српска

ФЗО Српске: Промјене од 1. септембра, важно за све осигуранике

3 ч

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Република Српска

Додик: Наш циљ је Република Српска као земља породице и дјеце

3 ч

27

  • Најновије

  • Најчитаније

15

12

Јоџир се огласио након хапшења: ''Извријеђао сам полицајца, и он је био безобразан''

15

09

На помолу промјена времена

15

05

Порука надлежнима у Бањалуци: Ријешите то већ једном

15

04

Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

15

00

Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима