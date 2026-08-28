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Јоџир се огласио након хапшења: ''Извријеђао сам полицајца, и он је био безобразан''

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:12

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Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.
Фото: jodziir/Instagram

Инфлуенсер Јован Радуловић Јоџир огласио се након хапшења и признао кривицу.

Јоџир се огласио након хапшења са плаже, те открио како се све одиграло прекјуче и да је након расправе са службеником полицајцу и његовој породици упутио извињење због свог понашања.

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- Мислио сам да искулирам, али боље да вам кажем о чему се ради. Шта год ја урадио, то ће изаћи. Не знате ништа о мени и ја то много волим. Јесам био ухапшен и јесам извријеђао полицајца, а био је и он безобразан, али ствар коју не знате јесте да смо се ја и човјек изгрлили и изљубили. Извинио сам се њему и његовој породици јер сам погријешио. Судија ми је одредила казну од 900 евра за притвор - започео је он, па даље објаснио да одговара за своје грешке и да ће поступити у складу са законом.

- Нисам у притвору јер нема елемената кривичног дјела, већ је само у питању прекршај. Казну ћу наравно платити јер сам крив. Све то је било прекјуче, а као што видите ја сам пуштен. Зауставила ме је полиција, одузели су ми возило, одузели су Корвету на провјеру. Све је у складу са законом и скидам капу и треба. Волим вас, живите живот и гледајте своје двориште - закључио је он на свом Инстаграм профилу.

Лудовао у проводу, па завршио у затвору

Но, оно што је занимљиво - јесте и слика која је испливала на Јоџировом профилу, али и снимак на којем се види шта је радио пред инцидента.

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Како се може вијдети, он је са друштвом уживао у једној кафани гдје је пјевач неколико пјесама пјевао само за њега.

- Чујем, лају - написао је на једном снимку Јоџир.

Најприје се огласио са плаже и испричао са којим проблемом се суочио:

- Мислио сам да је за мене љето завршено и да банке жуте више немам. Али, јуче сам ријешио проблем, па да данем душом данас. Шта је у питању; заглавили ми паре на крипто берзи, све што сам имао. Ја функционишем све преко крипта и већина исплата имам преко крипта. Није ми било добро. Има тамо подршка, тражили су документа, потврду у транксацкцији. Мислио сам да немам жуте банке - обратио се Радуловић на друштвеним мрежама, истакавши да је на крају ипак успио да ријеши проблем.

А затим, услиједили су снимци и фотографије из провода, а по свему судећи - инфлуенсер се дао севдаху. У друштву четири мушкарца, био је за столом на ком се налазила кибла са алкохолом - пиво, вино и кисела вода.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Јован Радуловић Јоџир

инфлуенсер

хапшење

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