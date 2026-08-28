Које грожђе је најздравије: Разлика није само у боји

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због својих антиоксидативних и антиинфламаторних својстава, грожђе благотворно дјелује на цијели организам.
Често се поставља питање да ли је здравије бијело или црно грожђе и у чему је разлика, осим у боји.
Бања Лука
Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци
Његове највредније компоненте су полифеноли, антиоксиданси који уништавају штетне материје, а по чему се разликују?
Зелено грожђе, познато и као бијело или жуто грожђе, најчешће је конзумирана сорта грожђа.
Ово грожђе има сладак и киселкаст укус и користи се у разним рецептима, укључујући салате, смутије и пецива.
Бијело грожђе је слично црном грожђу на много начина. Има отприлике исту енергетску вриједност, што значи око 20 одсто шећера, али је сиромашно фенолима у поређењу са црним грожђем. Такође није толико богато калијумом и калцијумом.
Црно грожђе је слатка и сочна сорта грожђа дубоке боје. Често се користи у производњи црног вина због високог садржаја танина, који вину даје препознатљив укус. Једна шоља црног грожђа садржи приближно 104 калорије, 1,1 грам протеина, 0,2 грама масти и 27,3 грама угљених хидрата. Црно грожђе је здраво јер је добар извор витамина Ц и витамина К, слично зеленом грожђу.
Свијет
Тајфун Саудел погодио источну обалу Кине
Ипак, постоји и једна разлика, а то је присуство полифенола. Управо због полифенола се каже да је црно грожђе здравије.
Црвено грожђе, такође познато као гримизно или бордо грожђе, има слаткаст и благо киселкаст укус и обично се користи у воћним салатама, џемовима и желеима. Користи се и у производњи црног вина, слично црном грожђу. Једна шоља црвеног грожђа садржи приближно 104 калорије, 1,1 грам протеина, 0,2 грама масти и 27,3 грама угљених хидрата. Црвено грожђе је добар извор витамина Ц, витамина К и ресвератрола, слично црном грожђу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
33
19
33
19
28
19
16
19
11
Тренутно на програму