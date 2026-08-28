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Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 15:00

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Пчелари, опрез: Креће запрашивање комараца у Бањалуци
Фото: ATV

Акција сузбијања одраслих форми комараца са земље на територији града Бањалуке биће обављена 1. и 2. септембра, у вечерњим и раним јутарњим часовима, саопштено је на сајту Града.

Како је наведено у оперативном плану предузећа "Еко-Бел", са којим Град Бањалука има закључен уговор за обављање ове услуге, третман ће бити изведен 1. септембра у вечерњем термину од 19.30 до 22.30 часова, те 2. септембра у раном јутарњем термину од 5.00 до 6.30 часова и у вечерњем термину од 19.30 до 22.30 часова.

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Према оперативном плану, 1. септембра у вечерњем термину третманом ће бити обухваћени Лазарево 1 и 2, Кумсале, Дракулић, Српски Милановац, Раковачке баре, Петрићевац, Нова Варош, Росуље, Паприковац, Чесма, Зелени Вир, Врбања, Дебељаци, Ада, Медено поље, Пријечани, Мађир и Делибашино Село. Третман ће бити изведен и на подручју Паприковца око Универзитетског клиничког центра Републике Српске, у улицама Ранка Шипке и Романијској, као и на локалитету Петрићевац – поток Подстранац.

У сриједу, 2. септембра, у раном јутарњем термину од 5.00 до 6.30 часова, акција ће бити спроведена на подручју Центра и дијела Кочићевог вијенца, Парка "Младен Стојановић", Кампуса, шеталишта поред Врбаса и тврђаве Кастел, те у насељима Старчевица и Обилићево.

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Истог дана, 2. септембра, у вечерњем термину од 19.30 до 22.30 часова, третманом ће бити обухваћени Дервиши, Залужани, Лауш, Борик, Нови Борик, зелене површине око Тржног центра "Делта", Куљани, Барловци, Драгочај, Рамићи, Српске Топлице, Шибови и дио Кочићевог вијенца.

Пчелари се упозоравају да у наведеним терминима предузму све потребне мјере ради заштите пчела. У случају неповољних временских услова, грађани ће путем средстава информисања бити благовремено обавијештени о накнадном термину акције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

запрашивање комараца

Бањалука

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