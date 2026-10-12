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Папа Лав иде на операцију плућа

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12.10.2026 19:02

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Папа Лав XIV биће у уторак послијеподне примљен у болницу због операције уклањања чвора на плућима, саопштио је у понедјељак портпарол Ватикана Матео Бруни, преноси Хина.

Операција би требало да буде обављена у римској болници Ђемели (Gemelli), у којој постоји посебно одјељење за лијечење папа. Опоравак би могао трајати око седам дана.

Љекари су током недавних здравствених прегледа открили **плућни чвор у веома раној фази**, рекао је 71-годишњи Лав XIV током недјељне молитве.

Плућни чвор је мала накупина ткива на плућима. Већина таквих промјена је доброћудна, али мали проценат може представљати рани стадијум рака плућа.

Већина малих плућних чворова не изазива симптоме и открива се случајно, током прегледа због других здравствених тегоба.

Операција се по правилу изводи у општој анестезији, при чему пацијент дише уз помоћ цијеви.

Посебан апартман за папу

Римска болница Ђемели, смјештена сјеверно од Ватикана, уобичајено је мјесто лијечења папа.

Папин претходник Фрањо тамо је провео неколико седмица прије смрти прошле године. Јован Павле II, који је Католичку цркву водио од 1978. до смрти 2005. године, у тој болници лијечен је девет пута.

На највишем спрату болнице налази се посебан апартман за папу, до којег води дугачак ходник који обезбјеђују италијанска полиција и ватиканско обезбјеђење.

Уз папину собу, апартман наводно обухвата просторију за састанке медицинског особља, кухињу, купатило, просторије за одмор и малу капелу.

Операција ће бити прво папино болничко лијечење откако је 8. маја 2025. године изабран за поглавара Католичке цркве, која окупља око 1,4 милијарде вјерника.

Папа би требало да се опорави на вријеме за планирано једанаестодневно путовање у Латинску Америку, од 6. до 17. новембра, током којег би требало да посјети Уругвај, Аргентину и Перу.

Лав XIV, рођен у Чикагу као Роберт Франсис Превост, први је папа из Сједињених Америчких Држава.

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Тагови :

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Операција

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