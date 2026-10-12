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Слободу пловидбе у мореузима подржало 60 земаља

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12.10.2026 18:34

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Мушкарац весла на дасци за сурфовање док се у позадини види трговачки брод усидрен у Ормуском мореузу, код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Шездесет земаља подржало је декларацију за очување слободе пловидбе и против увођења путарина у мореузима који се користе за међународну пловидбу.

"Подржавамо актуелне одбрамбене и мултилатералне иницијативе које нису ескалирајуће, а усмјерене су на очување слободе пловидбе", наводи се у декларацији коју су, међу осталима, подржале чланице ЕУ, Аустралија, Јапан и Велика Британија.

Земље наводе да се противе свим мјерама, укључујући наметање незаконитих такси, путарина, дискриминаторних ограничења, захтјева за претходно одобрење или других услова, који би ометали или умањили закониту пловидбу кроз мореузе који се користе за међународну пловидбу, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Европска унија

Јапан

Велика Британија

Аустралија

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