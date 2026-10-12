Слободу пловидбе у мореузима подржало 60 земаља

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шездесет земаља подржало је декларацију за очување слободе пловидбе и против увођења путарина у мореузима који се користе за међународну пловидбу.
"Подржавамо актуелне одбрамбене и мултилатералне иницијативе које нису ескалирајуће, а усмјерене су на очување слободе пловидбе", наводи се у декларацији коју су, међу осталима, подржале чланице ЕУ, Аустралија, Јапан и Велика Британија.
Земље наводе да се противе свим мјерама, укључујући наметање незаконитих такси, путарина, дискриминаторних ограничења, захтјева за претходно одобрење или других услова, који би ометали или умањили закониту пловидбу кроз мореузе који се користе за међународну пловидбу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
00
20
56
20
50
20
44
20
29
Тренутно на програму