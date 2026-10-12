Мушкарац преминуо након што је појео кебаб

Аутор:АТВ редакција
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Више од три године након смрти 63-годишњег мушкарца из аустријске покрајине Корушке, који је преминуо након заразе салмонелом повезане с конзумирањем пилећег кебаба, суд у Клагенфурту осудио је брачни пар који је водио ресторан у округу Филах-Ланд (Villach-Land).
Током судског поступка утврђени су озбиљни хигијенски пропусти у ресторану, а пресуда још није правоснажна.
Салмонела пронађена на прљавој крпи
Мушкарац је преминуо у јуну 2023. године након заразе салмонелом.
Током суђења утврђено је да је на крпи за чишћење пронађен исти сој салмонеле као и код преминулог мушкарца.
Према исказу инспекторке за контролу хране, изразито прљава крпа налазила се непосредно испод ражња за кебаб.
И простор око ражња био је веома запрљан, а један од власника наводно је изјавио да његова супруга тај дио чисти недјељом.
Судски вјештак утврдио је и трагове плијесни, прљаве складишне просторе те недовољно познавање хигијенских правила.
Према његовој процјени, одговарајућим хигијенским мјерама преношење салмонеле могло је бити спријечено.
Суд у Клагенфурту осудио је власницу ресторана на шест мјесеци условне казне затвора и новчану казну од 720 евра.
Њен супруг осуђен је на осам мјесеци условне казне затвора и новчану казну од 960 евра.
Власник ресторана одбацио је оптужбе и инспекторку за контролу хране оптужио за давање неистинитог исказа.
Судија Герхард Пелингер-Соре (Gerhard Pöllinger-Sorre), међутим, оцијенио је да су докази међусобно повезани и да чине заокружену цјелину.
Као отежавајућу околност суд је истакао изразиту непажњу брачног пара. Посебно је узето у обзир да је ресторан већ четири пута био затваран по налогу надлежних органа.
Пресуда још није правоснажна, преноси Кроатив.
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