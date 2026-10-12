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Мушкарац преминуо након што је појео кебаб

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12.10.2026 19:25

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Мушкарац преминуо након што је појео кебаб

Више од три године након смрти 63-годишњег мушкарца из аустријске покрајине Корушке, који је преминуо након заразе салмонелом повезане с конзумирањем пилећег кебаба, суд у Клагенфурту осудио је брачни пар који је водио ресторан у округу Филах-Ланд (Villach-Land).

Током судског поступка утврђени су озбиљни хигијенски пропусти у ресторану, а пресуда још није правоснажна.

Салмонела пронађена на прљавој крпи

Мушкарац је преминуо у јуну 2023. године након заразе салмонелом.

Током суђења утврђено је да је на крпи за чишћење пронађен исти сој салмонеле као и код преминулог мушкарца.

Према исказу инспекторке за контролу хране, изразито прљава крпа налазила се непосредно испод ражња за кебаб.

И простор око ражња био је веома запрљан, а један од власника наводно је изјавио да његова супруга тај дио чисти недјељом.

Судски вјештак утврдио је и трагове плијесни, прљаве складишне просторе те недовољно познавање хигијенских правила.

Према његовој процјени, одговарајућим хигијенским мјерама преношење салмонеле могло је бити спријечено.

Условне затворске казне за власнике ресторана

Суд у Клагенфурту осудио је власницу ресторана на шест мјесеци условне казне затвора и новчану казну од 720 евра.

Њен супруг осуђен је на осам мјесеци условне казне затвора и новчану казну од 960 евра.

Власник ресторана одбацио је оптужбе и инспекторку за контролу хране оптужио за давање неистинитог исказа.

Судија Герхард Пелингер-Соре (Gerhard Pöllinger-Sorre), међутим, оцијенио је да су докази међусобно повезани и да чине заокружену цјелину.

Као отежавајућу околност суд је истакао изразиту непажњу брачног пара. Посебно је узето у обзир да је ресторан већ четири пута био затваран по налогу надлежних органа.

Пресуда још није правоснажна, преноси Кроатив.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

кебаб

преминуо мушкарац

Аустрија

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