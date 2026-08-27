Кампања "Заштитимо дјецу у саобраћају" у току

Аутор:АТВ редакција
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Одјељење за саобраћај и путеве Града Бањалука учествује у спровођењу превентивне кампање "Заштитимо дјецу у саобраћају", која ће трајати до 30. септембра.
Реализатори пројекта су навели како је циљ кампање повећање нивоа безбједности саобраћаја са нагласком на возаче да поштују саобраћајна правила и саобраћајне прописе, те на тај начин заштитимо најмлађе учеснике у саобраћају.
Ова активност је усмјерена, као и сваке године до сада, на почетак школске године и повећање безбједности свих учесника у саобраћају, са посебним освртом и пажњом на дјецу.
Кампању спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске, заједно са осталим субјектима безбједности саобраћаја, наводе на сајту Града Бањалука.
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