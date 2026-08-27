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Кампања "Заштитимо дјецу у саобраћају" у току

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:01

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Саобраћај возила ауто вожња
Фото: ATV

Одјељење за саобраћај и путеве Града Бањалука учествује у спровођењу превентивне кампање "Заштитимо дјецу у саобраћају", која ће трајати до 30. септембра.

Реализатори пројекта су навели како је циљ кампање повећање нивоа безбједности саобраћаја са нагласком на возаче да поштују саобраћајна правила и саобраћајне прописе, те на тај начин заштитимо најмлађе учеснике у саобраћају.

Ова активност је усмјерена, као и сваке године до сада, на почетак школске године и повећање безбједности свих учесника у саобраћају, са посебним освртом и пажњом на дјецу.

Кампању спроводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске, заједно са осталим субјектима безбједности саобраћаја, наводе на сајту Града Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Заштитимо дјецу у саобраћају

Бања Лука

МУП Републике Српске

саобраћај

безбједност

Школа

ученици

првачићи

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