Голубовић: За инвестиције у овој години издвојено 6.730.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је у овој години издвојено 6.730.000 КМ за инвестиције у основне и средње школе, ђачке домове, као и за изградњу простора за продужени боравак у четири бањалучке основне школе, те да се непрекидно унапређују услови у систему образовања
Голубовић је у интервјуу Срни истакао да је улагање у школску инфраструктуру један од приоритета Министарства, те да су за поједине капиталне пројекте средства обезбијеђена и кроз Програм јавних инвестиција.
- То показује да се инфраструктури приступа системски и да се средства усмјеравају тамо гдје су потребе највеће - рекао је Голубовић.
ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ НЕОПХОДНЕ АКТИВНОСТИ ДА УЧЕНИЦИ НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ДОЧЕКАЈУ У ШТО БОЉИМ УСЛОВИМА
Он је навео да су све активности за почетак нове школске године у основним и средњим школама у завршној фази, те да је увјерен да ће школска година почети у најбољем реду.
- Министарство просвјете и културе, заједно са школама и другим надлежним институцијама, предузело је све неопходне активности како би ученици и наставници школску годину дочекали у што бољим условима - нагласио је Голубовић.
Према његовим ријечима, међу најзначајнијим пројектима су изградња нове Основне школе "Стево Калуђерчић" у Источном Новом Сарајеву, за коју је издвојено више од 4,5 милиона КМ, и реконструкција Основне школе "Никола Тесла" у Дервенти, у коју је уложено око седам милиона КМ.
- Издвојио бих и доградњу Основне школе"Петар Петровић Његош" у Билећи, вриједну 600.000 КМ, те реконструкцију мокрих чворова у Електротехничкој школи "Никола Тесла" у Бањалуци, за шта је издвојено 300.000 КМ - навео је Голубовић.
ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ОСНОВЦЕ ИЗДВОЈЕНО 16 МИЛИОНА КМ
Говорећи о томе да су обезбијеђени бесплатни уџбеници за све ученике основних школа, министар је оцијенио да је то значајна подршка породицама и важан корак ка обезбјеђивању једнаких услова за образовање.
- За око 80.000 основаца обезбијеђени су бесплатни уџбеници, за шта је планирано готово 16 милиона КМ - рекао је Голубовић.
ПРЕДАН РАД НА ПОВЕЋАЊУ КАПАЦИТЕТА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
Он је навео да се континуирано улаже и у школску инфраструктуру, као и у проширење капацитета продуженог боравка, нагласивши да је све већа потреба родитеља за услугом дневног боравка дјеце у прва три разреда основних школа, те да министарство на чијем је челу предано ради да повећа капацитете за боравак ових малишана.
- У претходној школској години продужени боравак био је организован у 149 основних школа за више од 13.600 ученика, што је више од половине ученика прве тријаде. Свјесни смо да у појединим срединама нема довољно просторних капацитета, те се на иницијативу предсједника Владе Републике Српске, реализује мјера финансијске подршке породицама чија дјеца похађају прва три разреда основне школе, а школе им због ограничених капацитета не могу обезбиједити продужени боравак - рекао је Голубовић.
Он је појаснио да се подршка реализује посредством Јавног фонда за дјечију заштиту, те да субвенција за боравак ученика прве тријаде уписаних у приватне предшколске установе износи 200 КМ по ученику током трајања наставне године.
Истовремено, додао је он, издвајају се значајна средства за јачање просторних капацитета школа за организацију продуженог боравка.
ПОДРШКА ДЈЕЦИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА И МАЛИШАНИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Када је ријеч о унапређењу васпитно-образовног система, Голубовић је указао на посебно важну подршку дјеци без родитељског старања и дјеци са сметњама у развоју.
- Јавни фонд за дјечију заштиту је до сада за суфинансирање њиховог боравка у предшколским установама издвојио 1.087.962 КМ, а право је остварило 545 дјеце - рекао је Голубовић.
Он сматра да је веома значајна и улога асистената, те истиче да је Министарство посебну пажњу усмјерило на унапређење те области, па је за ангажовање и финансирање асистената у школској 2025/2026. години издвојено 5.600.000 КМ.
- Министарство је, у складу са закључком Владе Републике Српске, започело и детаљну анализу ефеката ангажовања асистената, како би евентуалне измјене правног оквира биле засноване на стварним потребама система и искуствима свих учесника у васпитно-образовном процесу - навео је Голубовић, преноси Срна.
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