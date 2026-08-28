Додик: Наша је обавеза да чувамо своје светиње

Аутор:АТВ редакција
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Црква Успења Пресвете Богородице у челиначкој мјесној заједници Јошавка, која обиљежава 100 година и Велику Госпојину, опстала је читав вијек захваљујући мјештанима чија је вјера снажна, изјавио је предсједник Милорад Додик.
Додик је подсјетио да је ова црква преживјела ратове, али и остала дешавања, да је живјела и даље је мјесто окупљања бројних вјерника.
"У многим мјестима данас се обиљежавају храмовске славе, изабрао сам да будем овдје због овог јубилеја", рекао је Додик новинарима након Свете архијерјске литургије коју је служио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем.
Додик је нагласио да су Срби чували овај вјерски објекат, који је данас савремен.
Поводом празника Велике Госпојине и 100 година цркве Успења Пресвете Богородице у Јошавци, код Челинца, окупили смо се око светиње која већ један вијек свједочи о снази вјере и истрајности народа овог краја, који је кроз различита времена чувао своју Цркву, традицију и идентитет.… pic.twitter.com/C3CxF4fBzx— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 28, 2026
Светој литургији присуствовали су и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, шеф Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, предсједник СДС-а Бранко Блануша, те бројни вјерници.
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Црква Успења Пресвете Богородице грађена је шест година и завршена 1926. године, а освештао је 1928. године митрополит бањалучки Василије.
Црква је оштећена у земљотресу 1969, а санирана 1972. године, те је поново оштећена у земљотресу 1981. и санирана 1993. године.
Обновљену цркву освештао је 8. јуна 2009. године владика Јефрем.
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