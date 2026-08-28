Шта се слави на Велику Госпојину: Вјеровања и обичаји који се преносе генерацијама

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 28. августа прославља један од највећих хришћанских празника – Успење Пресвете Богородице, у народу познатији као Велика Госпојина.
Овај празник посвећен је успомени на смрт, односно уснуће Пресвете Богородице и њено вазнесење на небо. Велика Госпојина има посебно мјесто у православној традицији, а многе породице овај дан прослављају као крсну славу.
Пресвета Богородица Марија била је мајка Исуса Христа. Према хришћанском предању, рођена је од праведних Јоакима и Ане, а посвећена је Богу још од дјетињства.
Када је дошло вријеме да роди Спаситеља, Марија је, према јеванђељском предању, примила благовијест од архангела Гаврила да ће родити Сина Божијег.
У православљу се поштује као Богородица, јер је родила Исуса Христа, а вјерници јој се обраћају молитвама тражећи утјеху, помоћ и заштиту.
Велика Госпојина слави се 28. августа, односно 15. августа по јулијанском календару.
Празнику претходи двонедјељни Госпојински пост, који почиње 14. августа и траје до празника. То је један од четири велика вишедневна поста у православном календару.
Сам празник је у православној традицији означен као велики празник, а бројни храмови и манастири посвећени су Успењу Пресвете Богородице.
Према црквеном предању, након Вазнесења Христовог Богородица је живјела још неко вријеме у Јерусалиму, бринући се о апостолима и првим хришћанима.
Пред крај њеног земаљског живота, апостоли су, према предању, чудесно окупљени у Јерусалиму. Богородица је уснула, а апостоли су је сахранили у Гетсиманском врту.
Трећег дана, када је апостол Тома стигао и пожелио да се поклони њеном гробу, према предању, гроб је био празан. Вјерује се да је Богородица узнесена на небо.
Због тога се празник назива Успење, што симболично означава њено уснуће и прелазак из земаљског у небески живот.
Велика Госпојина у народу је повезана са бројним обичајима, посебно са породицом, здрављем, женама и љепотом.
У појединим крајевима постоји вјеровање да је овај празник посебно важан за жене и мајке, па су се некада жене на Велику Госпојину молиле за здравље породице, потомство и мир у кући.
Једно од раширених народних вјеровања јесте да на велике празнике не треба обављати тешке физичке послове. Зато се Велика Госпојина традиционално проводила у молитви, миру и окупљању породице.
У неким крајевима људи су одлазили у цркве и манастире посвећене Богородици, гдје су се служиле литургије и организовале литије.
Велика Госпојина се у народној традицији често назива и женским празником. Према старим обичајима, жене су на овај дан посебно одлазиле у цркву, палиле свијеће и молиле се за здравље и напредак својих најближих.
У неким крајевима постојало је вјеровање да дјевојке и жене на овај празник треба да се помоле Богородици за срећу у браку, породицу и здравље.
Ови обичаји припадају народној традицији и не представљају црквене прописе, па се разликују од краја до краја.
Велика Госпојина означава и важан период у народном календару. Њоме се приближава крај љета и почетак јесењих радова.
Старији су говорили да се након Велике Госпојине природа полако мијења, да су ноћи хладније и да се љето приближава крају.
У појединим крајевима тада почињу припреме за бербу воћа, грожђа и друге јесење радове.
Постоји и народна изрека: „Од Велике Госпојине сунце све мање грије.“
На празник се ишло на богослужење, окупљала се породица, а домаћини су настојали да дан проведу без свађе и тешких послова.
Посебно се водило рачуна да се празник проведе достојанствено и у миру.
Многи вјерници и данас на Велику Госпојину одлазе у цркву, присуствују Светој литургији, причешћују се, пале свијеће и моле се Пресветој Богородици.
Велика Госпојина тако није само празник који означава крај Госпојинског поста, већ дан који у православној вјери носи снажну поруку наде, вјере и живота након земаљског постојања.
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