Дневни хороскоп за 28. август

Аутор:АТВ редакција
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Дневни хороскоп доноси занимљиве преокрете на послу и љубавне сусрете који би појединим знаковима могли дуго остати у мислима. Провјерите шта звијезде најављују вашем знаку и на шта би данас требало посебно да обратите пажњу.
Ован
На послу вас очекује занимљив задатак који ће показати вашу сналажљивост. Заузети могу уживати у више пажње партнера, док слободне очекује сусрет који ће им остати у мислима. Пазите на главобољу.
Бик
Будите стрпљиви, јер се једна пословна прилика развија спорије него што сте очекивали. У љубави слиједи пријатно изненађење, а слободни би могли обновити контакт са старом симпатијом. Одморите ноге.
Близанци
Нови приједлог на послу могао би вам донијети додатне обавезе, али и корисно искуство. Заузети ће ријешити мањи неспоразум, док слободни привлаче пажњу занимљиве особе. Избјегавајте касне оброке.
Рак
Неко ће на послу препознати ваш труд и понудити вам занимљиву сарадњу. Вољена особа припрема вам лијеп тренутак, док слободне очекује порука од особе која им се допада. Потребно вам је више одмора.
Лав
Не преузимајте више обавеза него што можете да завршите, јер би вас то могло успорити. Заузети ће провести угодан дан са партнером, а слободни би могли започети занимљиво дописивање. Обратите пажњу на леђа.
Дјевица
На послу ћете успјешно ријешити проблем који је другима дјеловао компликовано. Партнер ће тражити ваш савјет, док слободне очекује познанство преко заједничких пријатеља. Уносите више течности.
Вага
Очекује вас разговор са надређеним који би могао отворити пут ка новим задацима. Заузети могу направити заједнички план, док ће слободни упознати особу која им одмах привлачи пажњу. Чувајте грло.
Шкорпија
Дан је повољан за завршавање послова које сте оставили за касније. У љубави вас очекује више страсти, а слободни би могли добити позив за излазак. Пријаће вам лаганија исхрана.
Стријелац
Једна похвала на послу подстаћи ће вас да се још више потрудите. Заузети ће уживати у спонтаном изласку, док слободнима слиједи сусрет са особом из ширег круга познаника. Пазите на зглобове.
Јарац
Нови рок захтијеваће бољу организацију, али ћете успјети да све завршите на вријеме. Партнер ће вам показати подршку, а слободни могу започети разговор који ће се наставити. Не занемарујте умор.
Водолија
На послу вас очекује промјена која ће вам у почетку дјеловати непотребно, али ће се показати корисном. Заузети могу добити лијеп поклон, док слободне очекује флерт са занимљивом особом. Више шетајте.
Рибе
Један завршен посао донијеће вам олакшање и оставити више времена за друге обавезе. Вољена особа ће жељети да разговара о будућности, а слободни би могли добити занимљиву поруку. Провјерите вид, преноси ИнфоБијељина
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