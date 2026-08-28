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Трајни мир или предах: Американци шаљу још један носач авиона на Блиски исток

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 07:08

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На овој фотографији од 19. новембра 2019. године, коју је објавила америчка морнарица, носач авиона USS Abraham Lincoln, лево, разарач противваздушне одбране HMS Defender и разарач са вођеним ракетама USS Farragut пролазе кроз Ормуски мореуз са крстарицом са вођеним ракетама USS Leyte Gulf.
Фото: Tanjug/AP/U.S. Navy

Нови амерички носач авиона ускоро би требало да буде упућен на Блиски исток, гдје ће замијенити други брод распоређен у региону док рат са Ираном траје мјесецима.

Према наводима Америчког морнаричког института, ударна група носача „УСС Теодор Рузвелт“ у наредним седмицама требало би да исплови из Сан Дијега на западној обали САД. Ријеч је о мисији која би требало да траје више од седам мјесеци.

Тај носач требало би да преузме улогу „УСС Џорџ Вашингтона“, који је из Јапана распоређен према Блиском истоку и у регион је стигао прошле седмице.

Он је раније замијенио „УСС Абрахам Линколн“, брод који је на мору од новембра 2025. године и за који су се појавили извјештаји о веома тешким условима, па чак и покушајима самоубиства међу посадом.

„УСС Абрахам Линколн“ тренутно плови према Тајланду, гдје би наредне седмице требало да пристане у луку. На броду се налази око 5.000 морнара.

Сједињене Америчке Државе од краја фебруара одржавају носач авиона у Арапском мору за извођење удара на Иран. Након тога је присуство носача задржано и ради спровођења поморске блокаде иранских лука преноси Кликс.

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Тагови :

носач авиона

Иран

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