Трајни мир или предах: Американци шаљу још један носач авиона на Блиски исток

Аутор:АТВ редакција
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Нови амерички носач авиона ускоро би требало да буде упућен на Блиски исток, гдје ће замијенити други брод распоређен у региону док рат са Ираном траје мјесецима.
Према наводима Америчког морнаричког института, ударна група носача „УСС Теодор Рузвелт“ у наредним седмицама требало би да исплови из Сан Дијега на западној обали САД. Ријеч је о мисији која би требало да траје више од седам мјесеци.
Тај носач требало би да преузме улогу „УСС Џорџ Вашингтона“, који је из Јапана распоређен према Блиском истоку и у регион је стигао прошле седмице.
Он је раније замијенио „УСС Абрахам Линколн“, брод који је на мору од новембра 2025. године и за који су се појавили извјештаји о веома тешким условима, па чак и покушајима самоубиства међу посадом.
„УСС Абрахам Линколн“ тренутно плови према Тајланду, гдје би наредне седмице требало да пристане у луку. На броду се налази око 5.000 морнара.
Сједињене Америчке Државе од краја фебруара одржавају носач авиона у Арапском мору за извођење удара на Иран. Након тога је присуство носача задржано и ради спровођења поморске блокаде иранских лука преноси Кликс.
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