Србин преминуо у Грчкој: Извучен из воде без свијести

Аутор:АТВ редакција
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Српски држављанин преминуо након што је извучен из мора на Олимпијској плажи
Шездесетдеветогодишњи држављанин Србије преминуо је након што је без знакова живота извучен из мора у области Олимпијске плаже, у грчкој области Пијерија, пише „Вориа“.
Према информацијама грчких надлежних служби, мушкарац је из мора извучен у четвртак око поднева. На лицу мјеста му је прву помоћ пружио спасилац, који је одмах започео кардиопулмоналну реанимацију.
Након указане помоћи, 69-годишњи мушкарац је возилом грчке Хитне помоћи превезен у Општу болницу у Катеринију. Љекари су, међутим, могли само да констатују смрт.
Околности трагедије биће утврђене истрагом. Прелиминарну истрагу води Треће лучко одјељење Скале Катерини, у оквиру Централне лучке капетаније Солуна.
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