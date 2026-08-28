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Полиција издала упозорење: У БиХ се појавиле се лажне новчанице евра

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:22

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еври новац паре валута кеш
Фото: Pexel/ Pixabay

Министарство унутрашњих послова Кантона 10 (Ливањски кантон) обавијестило је грађане да је на подручју кантона забиљежена појава лажних новчаница.

Наиме, како истичу, ријеч је о лажним новчаницама евра.

Тим поводом, послали су и упозорење грађанима.

„На лажним новчаницама се јасно може уочити исписан текст „Copy“, што указује да се ради о кривотворинама“, саопштено је.

Посебно упозорење имали су и за угоститеље.

„Позивамо грађане, а посебно трговце, угоститеље и друга правна лица која послују са готовим новцем, на додатни опрез приликом вршења готовинских трансакција“, поручили су из МУП-а Кантона 10.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новац

лажни новац

БиХ

евро

превара

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