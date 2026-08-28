Полиција издала упозорење: У БиХ се појавиле се лажне новчанице евра

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Кантона 10 (Ливањски кантон) обавијестило је грађане да је на подручју кантона забиљежена појава лажних новчаница.
Наиме, како истичу, ријеч је о лажним новчаницама евра.
Тим поводом, послали су и упозорење грађанима.
„На лажним новчаницама се јасно може уочити исписан текст „Copy“, што указује да се ради о кривотворинама“, саопштено је.
Посебно упозорење имали су и за угоститеље.
„Позивамо грађане, а посебно трговце, угоститеље и друга правна лица која послују са готовим новцем, на додатни опрез приликом вршења готовинских трансакција“, поручили су из МУП-а Кантона 10.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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