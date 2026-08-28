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Умро норвешки краљ Харалд V

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:51

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Краљ Харалд од Норвешке
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Норвешки краљ Харалд V преминуо је у петак у 89. години, након што се посљедњих дана његово здравствено стање озбиљно погоршало. Вијест је потврдио норвешки краљевски двор, наводећи да је Харалд мирно преминуо у 6.35 часова у болници Риксхоспиталет у Ослу.

Краљ је посљедњих дана био хоспитализован због здравствених проблема повезаних са хемолитичком анемијом, ријетким поремећајем крви, јавља Би-Би-Си (BBC).

Његово стање посљедњих дана изазивало је велику забринутост у Норвешкој. Чланови краљевске породице долазили су у болницу, док су се грађани окупљали испред Краљевске палате у Ослу, гдје су остављали цвијеће и поруке подршке.

Харалд V ступио је на норвешки пријесто 17. јануара 1991. године, након смрти свог оца, краља Олава V, те је Норвешком владао више од 35 година. Током дугог периода на пријестолу стекао је велику популарност међу Норвежанима, а остао је препознатљив по непосреднијем приступу краљевској дужности и улози коју је имао у тренуцима националних трагедија.

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Посебно је остао запамћен по обраћању након терористичких напада у Ослу и на острву Утеја (Utøya) 2011. године, када је позивао грађане на заједништво и међусобну подршку.

Посљедњих година краљ се суочавао са низом здравствених проблема због којих је морао да смањи број службених обавеза. Упркос томе, одбијао је могућност абдикације, наглашавајући да је његова краљевска заклетва доживотна.

Ко ће га наслиједити?

Харалда ће на норвешком пријестолу наслиједити његов син Хокон (Haakon), који је током очеве болести обављао дужност регента.

Иза краља Харалда остали су супруга, краљица Соња, са којом је провео готово 58 година у браку, кћерка Марта Луиз (Märtha Louise), син Хокон и шесторо унучади.

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Тагови :

Краљ Харалд од Норвешке

Норвешка

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