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Пукла природна брана у Непалу, језеро се прелијева: Људи почели бјежати

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:39

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, снимак из дрона приказује поплављено подручје у Нувакоту у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Sulav Shrestha/Xinhua via AP

Катастрофалне бујичне поплаве које су погодиле Непал и подручје уз границу са Тибетом однијеле су најмање 469 живота у Непалу. Стотине људи и даље се траже, а међу несталима је велики број страних туриста и ходочасника.

На тибетанској страни границе до сада су потврђене најмање три жртве, док се 558 људи води као нестало, међу њима 260 страних држављана. Укупно се на подручју Непала и Тибета више од 1.300 људи и даље води као нестало.

Потрага се наставља у тешко приступачним подручјима, уз уништене цесте и мостове. Додатну опасност представљају језера настала иза наноса блата и камења, чије би пуцање могло изазвати нове поплавне таласе.

Катастрофу је изазвало урушавање стијенске подлоге и дијела ледника високо у Хималајима, након чега се огромна маса воде, блата и стијена сјурила низ долине.

На једном од угрожених подручја сада је пукла и природна брана, а језеро је почело да се прелијева. Због опасности од новог поплавног таласа, становништво је почело да напушта угрожена подручја.

Подсјећања ради, катастрофалне бујичне поплаве које су погодиле Непал и подручје уз границу с Тибетом однијеле су најмање 469 живота у Непалу. Стотине људи и даље се траже, а међу несталима је велики број страних туриста и ходочасника.

На тибетанској страни границе досад су потврђене најмање три жртве, док се 558 људи води као нестало, међу којима је 260 страних држављана. Укупно се на подручју Непала и Тибета више од 1.300 људи и даље води као нестало.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Поплава

Нестали

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