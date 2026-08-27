Нова катастрофа пријети Непалу: "Брана може пући сваког тренутка"

Аутор:АТВ редакција
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Након стравичне катастрофе која је задесила Непал, а у којој су погинуле стотине људи док се више од 1.500 води као нестало, кинеске власти упозоравају да округу Ђиронг и даље пријете одрони, бујичне поплаве и нови токови блата, посебно због кише која се очекује током наредна три дана.
Снимци дроном које је објавио кинеска државна телевизија ЦЦТВ показују да се на непалској страни границе, недалеко од прелаза Ђиронг, иза одрона створило ново језеро које се шири.
Процјењује се да се у њему тренутно налази око два милиона кубних метара воде, а већ је почело да се прелива. Током наредна три дана у језеро би могло да дотекне још око три милиона кубних метара воде, због чега постоји висок ризик од пуцања природне бране.
Ако би брана попустила, велика количина воде могла би поново нагло да се излије низ долину која је већ тешко страдала у катастрофалној поплави у сриједу.
Кинеска војска упозорава и да би околне планинске падине могле да се уруше сваког тренутка, као и да постоји опасност од нових одрона и бујица.
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Чен Си из кинеске војне јединице задужене за подручје Ђиронга рекао је да су путеви око граничног прелаза потпуно уништени. Багери и друга механизација покушавају да отворе пролаз према погођеном подручју, али дио спасилачких снага због опасности од нових одрона засад остаје у приправности.
Киша додатно отежава операцију. Ђиронг се налази у стрмој хималајској долини, а пут према граничном прелазу пролази уз падине које су након поплаве и одрона изразито нестабилне.
У катастрофи која је у сриједу погодила Непал и кинески Тибет погинуло је најмање 270 људи, док се готово 1.500 још сматра несталима.
Поплава је погодила подручје којим пролази важна рута између Катмандуа и Ласе, а у вријеме катастрофе тамо су се налазили бројни туристи и ходочасници који су путовали према свјетој планини Каилаш.
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Спасиоци у Непалу хеликоптерима трагају за преживјелима и достављају помоћ хиљадама људи који су остали одсјечени од свијета након што су вода, блато и стене однели путеве и мостове. Кинеске екипе истовремено покушавају да пробију пут до граничног подручја Ђиронга, једног од најтеже погођених мјеста.
Катастрофа је почела у сриједу ујутро када се у Хималајима урушио доњи дио глечера. Огромна маса леда и стена сручила се у долину и покренула бујицу блата, камења и воде која се затим великом брзином спустила рјечним системом према Непалу.
Aerials show the aftermath of the #Nepal mudslide triggered barrier lake at #Gyirong town, SW China’s #Xizang https://t.co/jvf3zu79KE pic.twitter.com/ZSCXSONLat— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 27, 2026
Прве информације указивале су на могућност да је урушавање изазвао земљотрес, али је Амерички геолошки завод (УСГС) накнадно закључио да земљотреса није било. Сеизмички сигнал који су регистровали инструменти произвело је само урушавање огромне количине леда и стена, након чега је настао разорни ток материјала.
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Управо зато ново језеро изнад погођеног подручја представља додатну опасност. Природне бране настале од земље и стијена могу бити веома нестабилне, а наставак кише повећава количину воде која се иза њих задржава. Кинеске власти због тога упозоравају да опасност за подручје Ђиронга није завршена ни након проласка првог катастрофалног таласа.
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