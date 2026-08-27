Додик одговорио Гранасу: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника

Аутор:АТВ редакција
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Већ сам амбасадору Њемачке у БиХ Алфреду Гранасу једном рекао да - или не зна да чита или свјесно лаже. Сада му поручујем: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"У ПИК-у, ви који сте остали, можете да постигнете консензус у вези с тим да ли да поручите пљескавицу или ћевапе, а високог представника бирају стране потписнице Дејтонског споразума и потврђује Савјет безбједности", наводи Додик на Иксу.
Додик је навео и да Њемачка није дио поменутог органа.
Већ сам амбасадору Њемачке у БиХ Алфреду Гранасу једном рекао да - или не зна да чита или свјесно лаже.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 27, 2026
Сада му поручујем: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника.
У ПИК-у, ви који сте остали, можете да постигнете консензус у вези с тим да ли да поручите…
"Крајње је непристојно и дипломатски неприхватљиво злоупотријебити гостопримство земље која Вас је угостила и мијешати се у њена унутрашња питања. Поготово је непримјерено у јавним иступима држати предавање домаћим политичарима које је изабрао народ. Зато Вам поново кажем - држите се свог посла и престаните да обмањујете и лажете јавност", закључује Додик.
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