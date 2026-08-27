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Додик одговорио Гранасу: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 12:48

Коментари:

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Додик одговорио Гранасу: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника
Фото: ATV

Већ сам амбасадору Њемачке у БиХ Алфреду Гранасу једном рекао да - или не зна да чита или свјесно лаже. Сада му поручујем: Ништа се не питате када је у питању избор високог представника, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"У ПИК-у, ви који сте остали, можете да постигнете консензус у вези с тим да ли да поручите пљескавицу или ћевапе, а високог представника бирају стране потписнице Дејтонског споразума и потврђује Савјет безбједности", наводи Додик на Иксу.

Додик је навео и да Њемачка није дио поменутог органа.

"Крајње је непристојно и дипломатски неприхватљиво злоупотријебити гостопримство земље која Вас је угостила и мијешати се у њена унутрашња питања. Поготово је непримјерено у јавним иступима држати предавање домаћим политичарима које је изабрао народ. Зато Вам поново кажем - држите се свог посла и престаните да обмањујете и лажете јавност", закључује Додик.

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Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Алфред Гранас

ПИК

Њемачка

високи представник

Република Српска

Коментари (3)

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