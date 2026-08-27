Влада Српске усвојила шест приоритетних пројеката вриједних 27,7 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је данас, на 24. сједници у Бањалуци, Одлуку о измјенама и допунама приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџетских средстава у оквиру Програма јавних инвестиција Републике Српске у 2026. години са расподјелом средстава.
Овом одлуком је обухваћено шест пројеката укупне вриједности 27,7 милиона КМ. У одлуци су три пројекта на општинском нивоу и односе се на општине Шамац, Љубиње и Хан Пијесак, док су три пројекта од републичког значаја.
Међу приоритетне пројекте је уврштен пројекат изградње новог насеља Хендеци у општини Љубиње, реконструкција старог хотела у општини Шамац, док је општини Хан Пијесак одобрено додатних 400.000 КМ за реализацију инвестиција на подручју ове локалне заједнице.
Пројекти од републичког значаја који ће бити финансирани средствима јавних инвестиција су: пројекат набавке пословног простора за ЈЗУ Завод за стоматологију Републике Српске у Бањалуци, подршка пословно-информационом систему Фонда здравственог осигурања, те набавка опреме за Судску полицију и Казнено поправне заводе у Републици Српској.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на изради Програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године и координацији активности везаних за припрему Програма економских реформи БиХ за период 2027-2029. године.
Влада Републике Српске задужује Министарство финансија за координацију активности на изради Програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године и координацију активности везаних за припрему Програма економских реформи БиХ за период 2027-2029. године.
Такође, обавезује исто министарство да у изради Програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године Заједничке закључке Економског и финансијског дијалога између Европске уније и регионалних партнера користи као оквир за дефинисање приоритета и политика, искључиво у мјери у којој су у складу са уставним, овлашћењима и надлежностима институција Републике Српске.
Сва министарства и институције ће у пуном капацитету и у сарадњи са Министарством финансија учествовати у процесу израде структурних реформи у оквиру Програма економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године.
Тиму за израду и праћење структурних реформи у Републици Српској за период 2027-2029. године, наложено је да благовремено достави све потребне информације Министарству финансија како би Програм економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године могао бити израђен у складу са дефинисаним роковима.
Министарство финансија је задужено да у сарадњи са Тимом за израду и праћење структурних реформи у Републици Српској за период 2027-2029. године изради Програм економских реформи Републике Српске за период 2027-2029. године, те да исти достави Влади Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање.
Такође су задужени да врше активности обједињавања и усклађивања текста Програма економских реформи БиХ за период 2027-2029. године, са захтјевом да Република Српска остане јасно видљива у цијелом процесу и документу, у складу са уставним овлашћењима и надлежностима Републике Српске.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби обезбјеђењa средстава ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац за набавку санитетског возила, те задужила Министарство финансија и Министарство здравља и социјалне заштите да, у оквиру Буџета Републике Српске за 2026. годину, изнађу средства у износу од 84.550,00 са ПДВ-ом за ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац, за ову намјену.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за основне школе за период 1.1 - 30.9.2026. године, у износу од 270.100,00 КМ.
Средства ће бити искоришћена за реконструкцију фискултурне сале у ОШ „Вук Караџић“ у Вишеграду.
Влада Републике Српске усвојила је смјернице за педагошке мјере заштите дјеце и младих од ризичних онлине појава.
Смјернице су дио претходних активности Агенције за информацоно-комуникационе технологије Републике Срспке које се односе на Анализу ризичних онлајн појава са приједлогом мјера заштите.
У склопу тих активности формиране су радне групе групе за пет кључних области: психосоцијалне, педагошке, законодавне, медијске и техничке мјере.
Као први конкретан резултат тог оквира, Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод и Агенција за ИКТ израдили су документ који је данас разматран на сједници Владе.
Смјернице успостављају системски одговор унутар васпитно-образовног система кроз четири стуба:
· јачање превенције и раног препознавања онлајн ризика,
· развој специјализованих програма обука за наставни кадар и стручне службе,
· унапређење васпитно-образовне праксе и протокола реаговања,
· јасне надлежности, рокове реализације и мјерљиве индикаторе за праћење резултата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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