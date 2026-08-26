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Минић у Бањалуци отворио девети Фестивал домаћих производа

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 20:14

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Минић отворио девети Фестивал домаћих производа
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Бањалуци отворио Фестивал домаћих производа и услуга, који је окупио више од 100 излагача.

Минић је истакао да је Фестивал, који организује Удружење младих економиста, девету годину заредом примјер да млади имају квалитетне идеје за промоцију домаћих производа и потенцијала.

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"Све похвале за идеју да се промовише куповина домаћих производа, од које је све почело прије девет година", истакао је Минић.

Он је навео да је Фестивал окупио велики број излагача који су својим рукама направили квалитетан и рентабилан производ.

"Морамо направити да идемо са иницијативом измјене закона да наше јавне установе могу набављати домаће производе, под условима који неће реметити јавне набавке", рекао је Минић новинарима.

Он је навео да је реално очекивати да већ сљедеће године буду формирани приједлози конкретних мјера које Влада треба да уради, те да младим људима буде подршка у покретању бизниса.

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"Република Српска има велики број ентузијаста, младих и одлучних људи, образованих који су спремни да овдје направе посао", рекао је Минић.

Нагласио је да Српска има велике потенцијале и да се може очекивати да млади ту остану када се њиховим идејама приђе са жељом да се испоштују.

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Таг :

Саво Минић

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