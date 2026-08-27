Минић: Циљ - Већа примања свих буџетских корисника у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да Влада Српске тражи могућност и модалитете да сви буџетски корисници у Републици, међу којима су и пензионери, имају већа примања.
"Настојимо да повећањем плата, пензија, материнског додатка и свих других обавеза из буџета Српске направимо што бољи амбијент у породици", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци, говорећи о одлуци Владе Српске да пензионерима у Српској исплати једнократну помоћ.
У Републици Српској данас је почела исплата једнократне помоћи пензионерима.
Одлуком Владе Републике Српске исплата једнократне новчане помоћи за 295.642 корисника биће обављена према просјечној обрачунатој пензији у Српској за јул, а за ову намјену издвојен је 31.385.264 КМ.
По 120 КМ биће исплаћено пензионерима који имају пензије мање од 698 КМ, а остали корисници пензија, којима су пензије изнад просјека, добиће по 80 КМ, преноси Срна.
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