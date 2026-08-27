Потврђена оптужница за покушај убиства Бењамина Хастора

Аутор:Милица Јагодић
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Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Таиба Хабула и Усаме Дервишкадића за покушаја убиства Бењамина Хастора.
Наведени Хабула и Дервишкадић се терете да су 24. маја 2026. године мало прије помоћи, на тргу у Сарајеву, покушали убити Бењамина Хастора (26).
"Хабул је из ватреног оружја испалио хитац у његовом правцу и погодио га у предјелу леђа.Након што је оштећени покушао побјећи, оптужени су га сустигли, оборили на тло, након чега му је Хабул задао више удараца пиштољем, рукама и ногама, док му је Дервишкадић ножем задао више убодних рана по тијелу", наводе из Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.
Приликом сукоба Бењамин је задобио тешке тјелесне повреде, а оптуженима је предложено продужење притвора.
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