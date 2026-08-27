Logo

Потврђена оптужница за покушај убиства Бењамина Хастора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Милица Јагодић
27.08.2026 12:20

Коментари:

0
Потврђена оптужница за покушај убиства Бењамина Хастора

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против Таиба Хабула и Усаме Дервишкадића за покушаја убиства Бењамина Хастора.

Наведени Хабула и Дервишкадић се терете да су 24. маја 2026. године мало прије помоћи, на тргу у Сарајеву, покушали убити Бењамина Хастора (26).

"Хабул је из ватреног оружја испалио хитац у његовом правцу и погодио га у предјелу леђа.Након што је оштећени покушао побјећи, оптужени су га сустигли, оборили на тло, након чега му је Хабул задао више удараца пиштољем, рукама и ногама, док му је Дервишкадић ножем задао више убодних рана по тијелу", наводе из Кантоналног тужилаштва у Сарајеву.

Приликом сукоба Бењамин је задобио тешке тјелесне повреде, а оптуженима је предложено продужење притвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кантонални суд у Сарајеву

покушај убиства

Сарајево

Таиб Хабул

Усаме Дервишкадић

Коментари (0)

Прочитајте више

Кострешевић и Будимир Пале конференција за новинаре

Градови и општине

Лице које се доводи у везу са покушајем убиства у Источном Сарајеву тренутно у екстрадиционом притвору

2 д

0
Бојан Драгић (24) који се доводи у везу са покушајем убиства Давора Дабића у Источном Новом Сарајеву ухапшен је на територији Сремске Митровице

Хроника

Потврђено за АТВ: Познат идентитет осумњиченог за покушај убиства Давора Дабића!

5 д

4
Полицијско ауто

Хроника

Огласио се МУП Србије: У Сремској Митровици "пао" осумњичени за покушај убиства Давора Дабића!

5 д

0
Нова пуцњава Источно Сарајево 3.8.2026.

Хроника

Ухапшен осумњичени за покушај убиства Давора Дабића!

5 д

0

Више из рубрике

Зеничанин Адис Витешкић (42) преминуо је у сриједу, 26. августа, на Одјељењу интензивне његе Кантоналне болнице Зеница након што је задобио тешку алергијску реакцију.

Хроника

Туга: Ово је мушкарац којег је усмртила пчела

2 ч

0
Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

Хроника

Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

2 ч

0
На шверцу дроге зарадили 438.000 KM: Потврђена оптужница против Шмрка и Магле

Хроника

На шверцу дроге зарадили 438.000 KM: Потврђена оптужница против Шмрка и Магле

2 ч

0
Кладионица апарати

Хроника

Ухапшен Бањалучанин, пријетио да ће бацити бомбу на кладионицу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

30

"Зa 3.764 корисника иностране пензије из борачких категорија доприносе плаћа министарство"

13

14

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

13

14

Објављен списак земаља из којих су туристи нестали у поплавама у Непалу

13

12

Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

13

03

БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима