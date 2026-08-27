На шверцу дроге зарадили 438.000 KM: Потврђена оптужница против Шмрка и Магле

Аутор:Огњен Матавуљ
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Суд БиХ потврдио је оптужницу против Адмира Арнаутовића званог Шмрк и Аднана Маглића званог Магла за организовани криминал.
Шмрк и Магла оптужени су за трговину најмање 5,5 килограма кокаина и 10 килограма хашиша, за шверц оружјем, прање новца и наношење тешких тјелесних повреда.
”Оптужени су од децембра 2019. до краја 2022. године са другим, њима познатим особама, на основу међусобног договора о заједничком дјеловању организовали и постали припадници криминалне групе која је дјеловала у БиХ, државама Европске уније и других земаља. Шмрк и Маглић су заједнички организовали и руководили групом чији су чланови били А.М, А.К, Д.П, Е.Л, С.М, Н.Л. и други, а који се бавили међународним прометом кокаина и канабиса”, саопштио је Суд БиХ.
Додаје се да је група међусобним повезивањем и договарањем, планирала, припремала и неовлаштено продавала, куповала, преносила и посредовала у међунардној трговини дрогом и оружјем. Шверц дроге су договарали криптоване апликације ”Sky”.
”Ради омогућавања дјеловања група и осигуравања свог положаја оптужени су припрема, планирали и предузимали кривична дјела физичког насиља и изнуда, а повезаношћу с другим групама и клановима који су дјеловали у региону и на глобалном нивоу, обезбиједили себи положај моћи, а утицај овог положаја потом даље користили на начин да су вршили притисак на појединце да користе њихове услуге заштите од других криминалних група”, наводи се у саопштењу.
Појашњава се да се групи на терет ставља да су прометовали са најмање 5,5 килограма кокаина, најмање 10 килограма хашиша и најмање 6 комада ватреног оружја. Тиме су остварили имовинску користу у износу од најмање 438.105,00 КМ. Како би прикрили поријеко новца и власништво над имовином, новац од дроге су стављали у легалне новчане токове кроз куповину некретнина, реновирање и изградњу стамбених објеката, куповину моторних возила, као и дугих покретних ствари од вриједности, како на своје име, тако и на име других припадника групе или трећих лица.
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