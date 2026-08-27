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Ухапшен Бањалучанин, пријетио да ће бацити бомбу на кладионицу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 10:10

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Кладионица апарати
Фото: Pexels

Бањалучанин М.И. ухапшен је јуче због сумње да је пријетио да ће бацити бомба на једну кладионицу у овом граду.

Како наводе из ПУ Бањалука, пријетећи позив се догодио 19. августа.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице М.И. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. Наведено лице сумњичи се да је 19. августа путем телефона позвало спортску кладионицу у Бањалуци и упутило пријетњу да ће бацити експлозивну направу на објекат кладионице", наводе из ПУ Бањалука.

Након комплетирања и документовања предмета против лица М.И. ће Окружном јавном тужилаштву Бањалука бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Подијели:

Тагови :

кладионица

Бањалука

Бомба

ПУ Бањалука

хапшење

пријетње

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